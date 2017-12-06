台湾债市：指标10年券殖利率收盘连四跌创三个月新低，因台股随亚股重挫

* 106/9R殖利率连四跌创近三个月新低 * 反应台股重挫及新券标低于市场预期 * 106/9R殖利率明日主区间料在0.96-0.99% 路透台北12月6日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周三 收盘连续第四日收跌，创近三个月新低。交易员表示，因台股随亚股重挫及新债标低于预期 ，带动五年及10年指标债殖利率再探波段新低，后续关注台股后市及台债进一步追价力道。 交易员指出，尽管市场预期美联储下周议息会议将再行升息，但台债近期被需求面引领 区间偏多，短线106/9R仍有机会挑战今年新低0.95%关卡，主流券殖利率料续有缓跌空间。 〞其他券殖利率都下来很多，10年券有补跌空间。〞一大型证券交易员说。 另位大型银行交易员也称，目前长端冷券殖利率明显趋跌，投资盘买气回笼，利于维持 台债偏多气氛，加以台股又疲弱不振，更让106/9R殖利率有望测试波段新低。 10年券106/9R殖利率收报0.9616%，10年券前低为9月8日的0.9511%；五年券106/10A06 110=TWO殖利率收低在0.6435%，五年券前低为2016年10月21日的0.6410%。 台湾股市周三收盘重挫1.64%失守10,400点，以长黑掼破半年线支撑，受美科技股及大 立光业绩不佳拖累。 美国短期公债收益率周二升至逾八年高位，因投资人对美国国会将通过税改立法以及美 国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将加息数次的预期升温。10年美国公债收益率US10YT= RR微跌收报2.356%，上日则在2.379%。 交易员预估，明日10年期106/9R发行前交易殖利率区间在0.95-0.98%；五年券106/10期 殖利率区间则在0.635-0.66%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 -0.45 0.6435% 0.6400-0.6455% 3.5 10 106/9R -2.03 0.9616% 0.9605-0.9770% 75.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 0.9616% 5 106/10 0.6435% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)