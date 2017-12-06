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台湾债市：指标10年券殖利率收盘连四跌创三个月新低，因台股随亚股重挫
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2017年12月6日 / 早上6点48分 / 1 天前

台湾债市：指标10年券殖利率收盘连四跌创三个月新低，因台股随亚股重挫

2 分钟阅读

    * 106/9R殖利率连四跌创近三个月新低
    * 反应台股重挫及新券标低于市场预期
    * 106/9R殖利率明日主区间料在0.96-0.99%

    路透台北12月6日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周三
收盘连续第四日收跌，创近三个月新低。交易员表示，因台股随亚股重挫及新债标低于预期
，带动五年及10年指标债殖利率再探波段新低，后续关注台股后市及台债进一步追价力道。

    交易员指出，尽管市场预期美联储下周议息会议将再行升息，但台债近期被需求面引领
区间偏多，短线106/9R仍有机会挑战今年新低0.95%关卡，主流券殖利率料续有缓跌空间。
    
    〞其他券殖利率都下来很多，10年券有补跌空间。〞一大型证券交易员说。
    
    另位大型银行交易员也称，目前长端冷券殖利率明显趋跌，投资盘买气回笼，利于维持
台债偏多气氛，加以台股又疲弱不振，更让106/9R殖利率有望测试波段新低。  
    
    10年券106/9R殖利率收报0.9616%，10年券前低为9月8日的0.9511%；五年券106/10A06
110=TWO殖利率收低在0.6435%，五年券前低为2016年10月21日的0.6410%。
    
    台湾股市周三收盘重挫1.64%失守10,400点，以长黑掼破半年线支撑，受美科技股及大
立光业绩不佳拖累。
    
    美国短期公债收益率周二升至逾八年高位，因投资人对美国国会将通过税改立法以及美
国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将加息数次的预期升温。10年美国公债收益率US10YT=
RR微跌收报2.356%，上日则在2.379%。
    
    交易员预估，明日10年期106/9R发行前交易殖利率区间在0.95-0.98%；五年券106/10期
殖利率区间则在0.635-0.66%。
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5  106/10         -0.45     0.6435%  0.6400-0.6455%       3.5
    10  106/9R                      -2.03     0.9616%  0.9605-0.9770%      75.5
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10    106/9R                    0.9616%
   5    106/10                    0.6435%
   2     106/7                   没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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