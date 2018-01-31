台湾债市：指标10年券殖利率收跌，轧空效应发酵及寿险抛券卖压去化迅速

* 指标10年债殖利率收跌 * 轧空效应缓和美债利空 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.06% 路透台北1月31日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周三收跌。交 易员表示，尽管美债利空仍在，但107/2空单突破80亿台币，带动轧空效应发酵及寿险抛券 卖压去化迅速，令主流券殖利率同步收低。 他们指出，107/2空单量周二增至84亿台币，超过该券标售总额250亿台币的三分之一， 随着空单续增提高轧空预期外，近期市场盛传新任央行总裁将由现任副总裁杨金龙接手，也 让市场偏鸽派解读，此皆缓和美债利空冲击，短线料台债回归区间盘整格局，观望FOMC会议 及新债标售。 〞老问题，第一季台债就是供需失衡，这么多人都吃不饱。〞一位大型银行交易员说。 他并称，最近寿险抛券卖压都很快就去化完，缓解台债偏空氛围，不过今日107/2殖利 率已跌近市场预估区间底部，料明天该券殖利率不排除反弹回测1.06%，短线该券殖利率仍 将在1.03-1.06%区间盘整，静待新债标售变数厘清，同时关注美债后市。 另位大型证券交易员也提到，由于107/2殖利率落在1.05-1.10%间的买盘态度坚定，压 抑该券弹幅及得标利率，但区间操作心态下，逢高仍见获利了结卖需，短线料多空不敢动作 太大，该券料暂随美债在区间内盘整。 10年新债107/2将于下周一(2月5日)标售，规模250亿台币。该券从1月18日展开发行前 交易以来，区间落在1.0106%-1.1265%。 美国长期公债收益率周二上涨，市场静待本周将发生的一连串大事件，诸如美国联邦储 备理事会(美联储/FED)宣布货币政策决定，这可能为今年利率前景提供更多线索。尾盘美国 10年期公债收益率升至2.727%，高于周一的2.699%。 美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二展开为期两天的利率会议，并于周三1900GMT 公布利率决议。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.67-0.72%；10年券107/2期发 行前交易殖利率主要区间则料1.02-1.06%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 -1.00 0.6800% 0.6800-0.6855% 2.5 10 107/2 -1.60 1.0370% 1.0288-1.0465% 59.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0370% 5 107/1 0.6800% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)