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January 31, 2018 / 7:47 AM / in 2 days

台湾债市：指标10年券殖利率收跌，轧空效应发酵及寿险抛券卖压去化迅速

2 分钟阅读

    * 指标10年债殖利率收跌
    * 轧空效应缓和美债利空
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.06%

    路透台北1月31日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周三收跌。交
易员表示，尽管美债利空仍在，但107/2空单突破80亿台币，带动轧空效应发酵及寿险抛券
卖压去化迅速，令主流券殖利率同步收低。
    
    他们指出，107/2空单量周二增至84亿台币，超过该券标售总额250亿台币的三分之一，
随着空单续增提高轧空预期外，近期市场盛传新任央行总裁将由现任副总裁杨金龙接手，也
让市场偏鸽派解读，此皆缓和美债利空冲击，短线料台债回归区间盘整格局，观望FOMC会议
及新债标售。
    
   〞老问题，第一季台债就是供需失衡，这么多人都吃不饱。〞一位大型银行交易员说。 
    
    他并称，最近寿险抛券卖压都很快就去化完，缓解台债偏空氛围，不过今日107/2殖利
率已跌近市场预估区间底部，料明天该券殖利率不排除反弹回测1.06%，短线该券殖利率仍
将在1.03-1.06%区间盘整，静待新债标售变数厘清，同时关注美债后市。 
    
    另位大型证券交易员也提到，由于107/2殖利率落在1.05-1.10%间的买盘态度坚定，压
抑该券弹幅及得标利率，但区间操作心态下，逢高仍见获利了结卖需，短线料多空不敢动作
太大，该券料暂随美债在区间内盘整。  
    
    10年新债107/2将于下周一(2月5日)标售，规模250亿台币。该券从1月18日展开发行前
交易以来，区间落在1.0106%-1.1265%。
    
    美国长期公债收益率周二上涨，市场静待本周将发生的一连串大事件，诸如美国联邦储
备理事会(美联储/FED)宣布货币政策决定，这可能为今年利率前景提供更多线索。尾盘美国
10年期公债收益率升至2.727%，高于周一的2.699%。  
    
    美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)周二展开为期两天的利率会议，并于周三1900GMT
公布利率决议。
    
    交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.67-0.72%；10年券107/2期发
行前交易殖利率主要区间则料1.02-1.06%。      
     
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5   107/1                      -1.00     0.6800%   0.6800-0.6855%        2.5
  10   107/2                      -1.60     1.0370%   1.0288-1.0465%       59.5
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0370%
   5     107/1                       0.6800%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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