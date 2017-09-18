台湾债市：指标10年券殖利率收高，对标售结果偏保守且国际债市偏空

* 106/9标售结果略不如预期，投标倍数偏低 * 欧美债市走势偏空，静候美联储会议召开 * 明日106/9殖利率区间料在0.99-1.02% 路透台北9月18日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周一收 高。交易员表示，主要受市场对106/9标售结果略不满意，以及欧美债市表现偏空等因素影 响。 他们指出，由于本周有美联储等主要央行要召开政策会议，周五财政部也要公布第四季 发债计划，诸多变数当前，也会让交易商先行调节部位，操作偏向审慎。 〞从106/9标售结果推测，应该都是新银行买的，行库可能都没买。〞一位证券商交易 员说。 他表示，上周五标售的106/9，虽然银行得标比重达63.61%，但投标倍数却只有1.68倍 ，若是行库有参与，照理说投标倍数不至偏低。此外，之前偏空操作的证券商，这次却翻多 从初级市场拿筹码，未来还有谁会承接，值得观察。 而国际债市近期走势偏空，也令台债承压。一位大型证券商交易员指出，欧美债市面临 通膨升温、缩减宽松刺激等心理影响，对第四季升息的预期在向上拉升，殖利率也节节升高 。 不过一票券商交易员也强调，美国指标10年期公债收益率尚未明显突破2.2 0%以前，对美债看法还不需要翻空。 在债市气氛略偏保守下，大型证券商交易员认为，台湾10年公债殖利率会以小碎步向上 垫高，1.02%料是短线多空拉锯的关键点。 上周五标售的106/9期得标利率在1.009%。该结果符合路透调查预估的0.99-1.01%，较 上次标售的10年公债106/4R得标利率1.0150%走低0.6基点。 交易员预估，明日10年券106/9期公债发行前交易殖利率交易区间料在0.99-1.02%，而 五年期公债106/5殖利率区间则预料在0.685-0.71%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +1.70 0.7025% 0.6950-0.7025% 5.0 10 106/9 +1.05 1.0050% 0.9998-1.0058% 32.5 年期 期别 报价(%) 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0050 5 106/5 0.7025 2 106/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)