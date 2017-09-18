FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾债市：指标10年券殖利率收高，对标售结果偏保守且国际债市偏空
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月18日 / 早上6点58分 / 1 个月前

台湾债市：指标10年券殖利率收高，对标售结果偏保守且国际债市偏空

2 分钟阅读

    * 106/9标售结果略不如预期，投标倍数偏低
    * 欧美债市走势偏空，静候美联储会议召开
    * 明日106/9殖利率区间料在0.99-1.02%

    路透台北9月18日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周一收
高。交易员表示，主要受市场对106/9标售结果略不满意，以及欧美债市表现偏空等因素影
响。
    
    他们指出，由于本周有美联储等主要央行要召开政策会议，周五财政部也要公布第四季
发债计划，诸多变数当前，也会让交易商先行调节部位，操作偏向审慎。
    
     〞从106/9标售结果推测，应该都是新银行买的，行库可能都没买。〞一位证券商交易
员说。
    
    他表示，上周五标售的106/9，虽然银行得标比重达63.61%，但投标倍数却只有1.68倍
，若是行库有参与，照理说投标倍数不至偏低。此外，之前偏空操作的证券商，这次却翻多
从初级市场拿筹码，未来还有谁会承接，值得观察。
    
    而国际债市近期走势偏空，也令台债承压。一位大型证券商交易员指出，欧美债市面临
通膨升温、缩减宽松刺激等心理影响，对第四季升息的预期在向上拉升，殖利率也节节升高
。
    
    不过一票券商交易员也强调，美国指标10年期公债收益率尚未明显突破2.2
0%以前，对美债看法还不需要翻空。
    
    在债市气氛略偏保守下，大型证券商交易员认为，台湾10年公债殖利率会以小碎步向上
垫高，1.02%料是短线多空拉锯的关键点。    
    
    上周五标售的106/9期得标利率在1.009%。该结果符合路透调查预估的0.99-1.01%，较
上次标售的10年公债106/4R得标利率1.0150%走低0.6基点。   
    
    交易员预估，明日10年券106/9期公债发行前交易殖利率交易区间料在0.99-1.02%，而
五年期公债106/5殖利率区间则预料在0.685-0.71%。        
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                               (亿台币)
    5   106/5                      +1.70     0.7025%   0.6950-0.7025%       5.0
   10   106/9                      +1.05     1.0050%   0.9998-1.0058%      32.5
 年期   期别                     报价(%)
   30   106/6                      没有成交
   20   106/8                      没有成交
   10   106/9                        1.0050
    5   106/5                        0.7025
    2   106/7                      没有成交
 (完)    

 (记者 董永年; 审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below