台湾债市：指标10年券殖利率早盘上扬，交易急冻观望美联储利率决议

路透台北12月13日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三早盘走升。交易员表示，开盘先反映昨晚美债走势，交易商仍屏息以待美联储的利率决议，因观望气氛浓厚令交易急冻。

他们指出，筹码面优势仍主导着台债，但美联储货币政策持续正常化，也让殖利率缺乏向下的动能。由于银行端资金相当宽裕，基于配置需要已让冷券市场中长券供不应求，对10年期指标债也形成支撑。

〞短端因明年有可能升息承压，但长端又因需求强烈而走多，曲线持续平缓化。〞一证券商交易员说。

另一银行交易员则称，台债未来走向还是会受到美联储的政策影响，倘若美国加速升息，台湾央行当然有被迫跟进以缩小利差的压力，否则资金就会加速外移，届时债市走势又是另一番格局。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三将结束为期两日政策会议，交易员普遍预期会将利率上调至1.25-1.5%。

本地时间10:07，10年券106/9殖利率弹0.26基点至0.9610%，区间在0.9600-0.9610%，成交1亿台币；台股加权指数涨0.06%。

交易员预估，今日10年券106/9期殖利率成交区间在0.955-0.965%。

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