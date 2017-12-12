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台湾债市：指标10年券殖利率早盘下跌，明年发债展望有利维持筹码优势
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2017年12月12日 / 凌晨2点16分 / 1 天前

台湾债市：指标10年券殖利率早盘下跌，明年发债展望有利维持筹码优势

1 分钟阅读

路透台北12月12日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二早盘下跌。交易员表示，昨日召开的交易商大会初估明年发债量有助于维持筹码优势，带动殖利率向下，但追价力道仍嫌不足。

他们指出，国库署在昨日的会议提及，明年因应前瞻预算的发债量估约1,000亿台币，但因预算执行的不确定性相当高，整体发债规模顶多5,000亿台币，对筹码稳定影响有限。

〞明年的发债量有点小，持续巩固筹码的优势。〞一银行交易员说。

另一票券商交易员认为，感觉明年公债发行量与今年一样少，会不会执行前瞻计划，连国库都不太确定。虽然整个会议感觉了无新意，但对台债应该还是偏多。

三位熟悉情况的消息人士周一表示，台湾财政部当日下午召开交易商大会商议明年发债计划，会中财政部国库署长阮清华提到明年公债发行规模初估4,000亿台币，前瞻预算则估1,000亿台币，因此明年发债规模最多5,000亿台币。

本地时间10:06，10年券106/9殖利率跌0.93基点至0.9562%，区间在0.9562-0.9650%，成交25亿台币；台股加权指数跌0.18%。

交易员预估，今日10年券106/9期殖利率成交区间在0.95-0.97%。

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