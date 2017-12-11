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台湾债市：指标10年券殖利率早盘微跌，缺乏指引交易商偏观望
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December 11, 2017 / 2:30 AM / in 2 days

台湾债市：指标10年券殖利率早盘微跌，缺乏指引交易商偏观望

1 分钟阅读

路透台北12月11日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一早盘微幅下跌。交易员表示，美债对11月非农就业报告反应不大，令台债缺乏明确方向指引，交易商观望使得殖利率变动有限。

他们指出，上周10年公债受惠106/9R标售好于预期利多带动，殖利率向下修正，但来到0.95%今年低位附近，交易商追价动能略显不足。若无明确利多带动，欲跌破此一关卡不易。

〞年底不会积极作价，否则明年更辛苦，乾脆不要动。〞一大型证券商交易员说。

另一票券商交易员指出，本周美联储将召开政策会议，虽然加息已是确定之事，但市场仍关注美联储对明年升息路径的指引，相关变数未厘清前，预料殖利率变动空间有限。

美国公债收益率周五变动不大，盘中走势反复，今日公布的美国就业报告显示11月非农就业岗位增加22.8万，但平均时薪增幅不及预期。

本地时间10:14，10年券106/9殖利率跌0.18基点至0.9605%，区间在0.9600-0.9615%，成交9.5亿台币；台股加权指数涨0.74%。

交易员预估，今日10年券106/9期发行前交易殖利率成交区间在0.95-0.97%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率变动不大，就业报告未改变投资人预期

--欧元债市：英退欧磋商取得进展，削弱欧债的避险魅力(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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