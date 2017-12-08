台湾债市：指标10年券殖利率早盘随美债微扬，关注稍晚美国非农就业报告

路透台北12月8日 - 台湾指标10年公债106/9R期殖利率周五早盘从波段低位反弹。交易员表示，由于近期106/9R殖利率跌幅已深，且美国指标10年公债殖利率上日收高，带动早盘该券殖利率微扬，后续留意买盘逢高进场意愿，并关注稍晚美国非农就业报告及下周欧美利率决策。

他们指出，时序渐靠向年底，交易商多倾向持盈保泰，操作较趋保守，展望下周聚焦美联储议息会后记者会，企图从中寻找美国明年升息步调的蛛丝马迹，同时关注欧洲央行利率决定。

〞大家都蛮赌定下周美国升息，只是不知道会后声明的用词遣字如何。〞一大型银行交易员说。

另位大型证券交易员也称，本周受惠于106/9R标售利多，带动该券殖利率下修探向今年盘中新低0.95%，但因美债殖利率上日收高让今天台债多头暂且休兵，静待稍晚美国非农就业数据表现等变数厘清。

美国稍晚将公布非农就业报告将攸关下周美联储议息决策；路透调查显示，经济学家预计，11月非农就业岗位增加20万，10月为急增26.1万。

美国较长期公债收益率周四上涨，因风险意愿增强，削减美国公债的避险吸引力。投资者卖出较长期公债，因美国公债收益率曲线在本周稍早收窄至逾十年最窄水准。10年美国公债收益率微跌收报2.376%，上日则在2.330%。

本地时间10:05，10年券106/9R殖利率升0.8基点至0.9630%，区间在0.9600-0.9640%，成交20亿台币；10年券前波盘中低位为9月8日的0.9500%；台股加权指数涨0.02%。

交易员预估，今日10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.95-0.97%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率曲线在周五非农就业报告出炉前走陡

--《综述》美国初请失业金人数连续第三周减少，巩固美联储下周升息预期(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)