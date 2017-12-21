台湾债市：指标10年券殖利率早盘震荡，虽美债仍空但交易商卖压减轻

路透台北12月21日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四早盘震荡。交易商表示，美国税改议案通过打击美债，令台债也承压，殖利率盘初一度续创逾一个月高位，但因卖压不重且买盘逢高承接，令殖利率在平盘上下震荡。

他们指出，昨晚美国通过税改议案，对于提振经济成长的乐观预估，不但让美国指标10年期公债殖利率升至九个月高位，先前因预期通膨和缓而表现强势的30年期公债，也因获利了结导致弹幅更加明显。

〞今天不似前两天恐慌，但还是要看美债稳下来了没。〞一证券商交易员说。

他表示，受美债长券的修正走势影响，台债冷券长端的买盘也纷纷退场观望，连报价的意愿都相当低落，原先乐观的气氛能否恢复，还是要看美债的后市发展。

另一证券商交易员则称，在交易商这几天调节手中106/9筹码后，盘面卖压已相对减轻，除非美债失控，否则银行等实质买盘不至于跟进杀出，若无意外，相信殖利率可以在1.01%附近获得支撑。

本地时间10:11，10年券106/9殖利率跌0.15基点至1.0080%，成交20亿台币，盘初高见1.0155%，前高为11月17日的1.0190%；台股加权指数涨0.23%。

交易员预估，今日10年券106/9期殖利率成交区间在1.00-1.02%。

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