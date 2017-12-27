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台湾债市：指标10年券殖利率由升转收日低，年底前抛补需求偏强
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December 27, 2017 / 7:51 AM / 更新于 a day ago

台湾债市：指标10年券殖利率由升转收日低，年底前抛补需求偏强

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率先走高后逆转收日低
    * 年底前抛补公债需求热络
    * 106/9殖利率明日区间料在0.93-0.96%

    路透台北12月27日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三收跌。交易员表示，盘初原本延续上日空头氛氛测试买盘，殖利率一度走高；不过台债偏多氛氛仍在，殖利率反转向下收在今日最低。
    
    他们指出，今日已是2017年最后交易的倒数第三日，证券商、银行仍有为年底作帐进场抛券、补券的需求。不过整体成交量能仍不算大，料需等待明年交投热度回温才有确定方向。
    
    〞年底前有卖盘，但亦有接手，不至于求售无门。〞一位小型银行交易员说。
    
    他们表示，今日有抛盘压力，但亦可见接手买盘进场洗筹码并且成功换手，目前台债的供给筹码少是结构问题，料使台债殖利率易跌难涨。
    
    也有交易员提到，年底作帐需求令持券略有流动。今日盘中五年券107/1期发行前交易殖利率领先弹高，带动10年公债殖利率也走升，吸引买盘进场持券，10年公债殖利率反收当日最低。
    
    〞打击五年券，也等着补10年券，〞一位大型证券商交易员说。
    
    周二美国两年期公债收益率在清淡交投中升至九年来最高，因投资者聚焦本周新债供应，以及2018年标售规模预计扩大。
          
    交易员预估，明日10年期106/9殖利率交易区间预料在0.93-0.96%；五年期107/1预估0.64-0.67%。
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   107/1                      -0.50     0.6600%  0.6600-0.6799%       8.5
   5  106/10                      -1.00     0.6500%  0.6500-0.6688%       1.0
  10   106/9                      -1.60     0.9480%  0.9480-0.9760%      41.5
  30    106/11                      没有交易
  20     106/8                      没有交易
  10     106/9                       0.9480%
   5    106/10                       0.6500%
   2     106/7                      没有交易
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)      

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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