台湾债市：指标10年券殖利率由升转收日低，年底前抛补需求偏强

* 106/9殖利率先走高后逆转收日低 * 年底前抛补公债需求热络 * 106/9殖利率明日区间料在0.93-0.96% 路透台北12月27日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三收跌。交易员表示，盘初原本延续上日空头氛氛测试买盘，殖利率一度走高；不过台债偏多氛氛仍在，殖利率反转向下收在今日最低。 他们指出，今日已是2017年最后交易的倒数第三日，证券商、银行仍有为年底作帐进场抛券、补券的需求。不过整体成交量能仍不算大，料需等待明年交投热度回温才有确定方向。 〞年底前有卖盘，但亦有接手，不至于求售无门。〞一位小型银行交易员说。 他们表示，今日有抛盘压力，但亦可见接手买盘进场洗筹码并且成功换手，目前台债的供给筹码少是结构问题，料使台债殖利率易跌难涨。 也有交易员提到，年底作帐需求令持券略有流动。今日盘中五年券107/1期发行前交易殖利率领先弹高，带动10年公债殖利率也走升，吸引买盘进场持券，10年公债殖利率反收当日最低。 〞打击五年券，也等着补10年券，〞一位大型证券商交易员说。 周二美国两年期公债收益率在清淡交投中升至九年来最高，因投资者聚焦本周新债供应，以及2018年标售规模预计扩大。 交易员预估，明日10年期106/9殖利率交易区间预料在0.93-0.96%；五年期107/1预估0.64-0.67%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 -0.50 0.6600% 0.6600-0.6799% 8.5 5 106/10 -1.00 0.6500% 0.6500-0.6688% 1.0 10 106/9 -1.60 0.9480% 0.9480-0.9760% 41.5 30 106/11 没有交易 20 106/8 没有交易 10 106/9 0.9480% 5 106/10 0.6500% 2 106/7 没有交易 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)