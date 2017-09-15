台湾债市：指标10年券殖利率盘初因朝鲜导弹先微跌后平盘，静待公债标售

路透台北9月15日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周五在平盘附近整理，朝鲜(北韩)稍早发射一枚导弹，引发殖利率小跌；但午间因要标债，观望气氛浓厚，殖利率转游走平盘附近。

交易员认为，各方对稍后将标售的公债都没有把握，大多是小幅进出。而朝鲜的飞弹事件引发的避险需求效果倒也不大，各方冷静以对。

〞飞弹已经打过几次了，又不是第一次，反应不大了。〞一位大型证券商交易员说。

朝鲜(北韩)周五发射一枚导弹飞越日本北海道，落入遥远的太平洋海域，进一步加剧朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。

美国公债收益率周四攀升，两年期公债收益率触及七周峰值，因国内消费者物价以七个月来最快速度攀升，再度激发市场 押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内将进行第三次升息。指标10年期公债收益率触及三周峰值2.225%，后回落至2 .197%，较周三尾盘上扬0.2个基点。

台湾央行周五将代财政部标售10年期公债106/9期。路透调查结果显示，得标利率料在0.99-1.01%，较前次10年期券标售利率1.0150%相去不远。

本地时间1051，106/9期发行前交易殖利率升0.18个基点至0.9998%，成交29.5亿台币。同时间台股跌0.11%。

上日106/9期的空单量为73.5亿台币，前一日为76.5亿台币。交易员认为，此金额或有可能引起小幅空单补券，但幅度不大。

交易员预估，今日10年公债106/9期发行前交易殖利率交投区间料在0.99-1.01%%；五年券106/5期殖利率区间料在0.68-0.70%。

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