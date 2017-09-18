台湾债市：指标10年券殖利率盘初小升，因国际债市偏空且标售略不佳

路透台北9月18日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周一小幅弹升，交易员表示，因国际债市表现偏空，且106/9标售结果稍嫌不佳。

交易员认为，本周美联储等主要央行都将召开政策会议，欧美债市在通膨升温、缩减宽松刺激等预期下，近期殖利率呈现节节升高走势，外部环境显得保守偏空。

〞欧、美通膨往上跑，第四季升息预期在往上拉。〞一位大型证券商交易员说。

此外，该交易员也提及，上周五106/9标售得标利率虽在预期之内，但偏向区间上缘，投标倍数1.68倍也显示买盘在殖利率偏低水准下，参与的积极度未如预期。

另一银行交易员则称，目前国际债市气氛较为保守，且本周有美联储政策会议以及财政部要公布发债计画，预料多空的操作态度都会比较审慎。

上周五标售的106/9期得标利率在1.009%。该结果符合路透调查预估的0.99-1.01%，较上次标售的10年公债106/4R得标利率1.0150%走低0.6基点。

美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将于周二(19日)展开为期两日的政策会议，并将于周三由美联储主席叶伦举行记者会并宣布利率决议。

本地时间10:10，106/9期发行前交易殖利率升0.66个基点至1.0011%，成交13.5亿台币。五年券106/5期殖利率升1.20个基点至0.6975%，成交1亿台币。同时间台股涨0.32%。

交易员预估，今日10年公债106/9期发行前交易殖利率交投区间料在0.99-1.01%%；五年券106/5期殖利率区间料在0.68-0.71%。

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