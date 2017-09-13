台湾债市：指标10年券殖利率盘初小跌，台股走低提升避险需求

路透台北9月13日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周三小跌，稍早一度跟随美债殖利率走升，但随着台股走低令避险需求稍升，压低台债殖利率。

交易员表示，苹果虽发布新款手机，但台股不捧场而走跌。今日亦出现些许空单回补，台债殖利率跟着股市下跌走低。

〞倒是五年券蛮强的，受惠资金偏多，又可以养券。〞一位大型证券商交易员说。

他们认为，虽然近两日台债殖利率扬升，不过冷券市场的成交仍热络，殖利率上扬有限。

〞先中性看，就要标债了，但还没有明确方向。〞 一位大证券商交易员表示。

本地时间1021，106/9期发行前交易殖利率跌0.46个基点至0.9865%，成交58.5亿台币。106/5期公债跌0.5基点报0.6800%。同时间台股下跌0.59%。

上日106/9期的空单量为62亿台币，前一日为65.5亿台币。该期公债将在本周五标售，金额250亿台币。

美国较长期公债收益率周二连续第三天上涨，因对指标10年期公债标售的需求疲弱，打压了整体债市价格。尾盘，指标10年期公债收益率从周一尾盘的2.125%升至2.17%，标售后该收益率触及2.18%的三周高位。

交易员预估，今日10年公债106/9期发行前交易殖利率交投区间料在0.98-1.0%；五年券106/5期殖利率区间料在0.68-0.70%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率攀升至一周高位，因朝鲜紧张局势缓和

--《综述》特朗普称安理会制裁朝鲜决议只是不值一提的一小步

--《焦点》苹果发布iPhone X，希望借助新功能重新引领创新(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)