台湾债市：指标10年券殖利率盘初弹升，因美债偏空且得标者有停损压力

路透台北9月20日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三盘初弹升。交易员表示，因美债走势仍偏空，且106/9殖利率弹破1.01%标售成本后未见买盘承接，引发多头停损卖压。

不过他们认为，10年冷券106/4因筹码未见松动，殖利率仍稳在1.04%附近并未明显向上，可望为106/9提供上档保护；后续走势仍将以美联储政策会议结果以及美债表现而定。

〞美债在走空，106/9殖利率弹过1.01%后引发停损。〞一位证券商交易员说。

他表示，作多106/9的交易商，持券成本多在1.00%之下，一旦殖利率弹过得标利率就会承受压力。接下来就看此前得标的银行，会不会承接筹码让行情止稳。

另一证券商交易员则称，市场关注今晚美联储主席叶伦的谈话，尤其对明年利率的预估更是关键。在此重大变数尚未厘清前，台债殖利率料不会大幅弹升。

本地时间09:46，106/9期殖利率弹1.25个基点至1.0325%，成交43.5亿台币；五年券106/5期殖利率升1.75个基点至0.7375%，成交11.5亿台币；同时间台股跌0.47%。

交易员预估，今日10年公债106/9期殖利率交投区间料在1.02-1.05%；五年券106/5期殖利率区间料在0.72-0.75%。

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