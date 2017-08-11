台湾债市：指标10年券殖利率盘初微跌，朝鲜导弹危机持续带动避险需求

路透台北8月11日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五早盘微跌。交易员表示，由于朝鲜导弹危机持续带动避险需求及中油公司债标售结果优于预期，令台债盘初殖利率持续探低，惟量能稍显不足，料今日106/4殖利率续跌空间有限。

他们指出，尽管美国指标10年公债殖利率跌至波段新低，但台债偏多反应幅度仍算轻微，因市场追价态度谨慎，除非美债释出进一步利多，106/4殖利率才有机会靠向1%整数关卡，下周仍须留意20年新券标售变数。

〞大家心目中的那把尺可能落在1%。〞一大型证券交易员说。

至于下周二将标售20年公债106/8，交易员认为，因中油公司债标售结果超乎预期，凸显市场资金宽裕尚待去化，且该券发行前交易期间三度成交在1.58%，预估此次得标利率低于1.60%的机会较高。

美国长期公债收益率周四跌至六周低位，因美国和朝鲜的紧张关系持续，且美国经济数据疲弱，降低对美国12月升息的预期。指标10年期美债收益率收跌至2.2010%，周三收在2.2410%。

本地时间10:17，10年券106/4殖利率跌1.30基点至1.0250%，成交51亿台币；五年券106/5殖利率也跌1.28基点至0.7123%，成交28亿台币；至于台股加权指数则跌0.36%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.70-0.73%；106/4期殖利率交投区间料在1.01-1.04%。

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