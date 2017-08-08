台湾债市：指标10年券殖利率盘初微跌，随美债维持既有区间盘整格局

路透台北8月8日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二早盘微跌。交易员表示，目前台债随美债维持既有区间盘整格局，暂缺乏明确方向，令交投意愿低迷，今日106/4殖利率料在1.04%附近狭幅整理。

他们指出，由于第三季公债到期量明显超过发行量，加以银行间资金水位偏高仍有去化压力，带动银行买盘仍不时布局短券增添收益率，周一也买超10年券106/4，但市场追价力道仍显疲弱，短线106/4殖利率料续跌空间有限，暂且横向窄幅波动的可能性较高。

〞流动性差，现在作多、作空是事倍功半。〞一大型证券交易员说。

美债收益率周一下滑，因前一交易日发布的非农就业数据强于预期，且在本周一系列政府和公司债发售前缺乏重大市场推动力。美国指标10年期美债下滑至2.258%，上周五尾盘为2.269%。

本地时间10:30，10年券106/4殖利率跌0.18基点至1.0390%，成交12亿台币；五年券106/5殖利率跌0.19基点至0.7350%，成交1亿台币；至于台股加权指数则跌0.17%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.72-0.74%；106/4期殖利率交投区间料在1.03-1.045%。

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