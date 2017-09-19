台湾债市：指标10年券殖利率盘初整理，静候美联储利率决议

路透台北9月19日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周二陷入整理，交易员表示，虽然国际债市仍偏空，不过台债开盘稍作反映后，买盘即进场承接，令殖利率压回平盘附近。

交易员认为，美联储政策会议召开在即，此前美债殖利率自低档弹升至大区间的中性位置，预料在声明出炉前再弹空间有限，且106/9殖利率也来到标售利率附近，多空态度都将趋于保守。

〞接近标债位置再往上丢的动机不大，就看外部因素会不会催化。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，美国指标10年期公债收益率近期的大区间在2.00-2.40%，如今弹升到2.20-2.25%的中间位置，接下来市场会根据美联储主席叶伦的谈话，对未来缩表的强度与升息机率作出相应调整。届时殖利率才会有明确动向。

美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)将于今日展开为期两日的政策会议，并将于周三由美联储主席叶伦举行记者会并宣布利率决议。

本地时间10:03，106/9期发行前交易殖利率跌0.1个基点至1.0040%，成交18.5亿台币。五年券106/5期殖利率升0.25个基点至0.7050%，成交0.5亿台币。同时间台股跌0.02%。

交易员预估，今日10年公债106/9期发行前交易殖利率交投区间料在1.00-1.01%；五年券106/5期殖利率区间料在0.70-0.71%。

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