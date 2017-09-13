台湾债市：指标10年券殖利率连三日收升，标债前料谨慎操作

* 指标10年期公债殖利率连三日收升 * 观望美债欧债动向，周五标债前料谨慎操作 * 106/9殖利率明日区间料在0.98-1.00% 路透台北9月13日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周三连三日收升，惟大多在平盘附近游走，未见明确方向。交易员表示，尽管美欧债券殖利率扬升，但周五即将标售指标券，谨慎气氛浓厚。 他们指出，目前国际债市波动较大，尤其美债殖利率反弹至2.1%关键价位附近，各方等待美债厘清未来走向；此外周五即将标债，不确定因素下料多空双方都将偏向观望，不会有明确动作。 〞欧洲德英债、美债趋势线都冲破了，但也都到一个支撑点，若有守住就OK。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，因为观望国际债市走向，又对周五标债结果没有把握，今日指标券成交量能缩小，不排除标债前都会陷入保守观望的态势。 柜买中心(OTC)数据显示，上日106/9期空单量为62亿台币，前一日为65.5亿台币。该期公债将在本周五标售，金额250亿台币。交易员认为，该期公债空单量普通，不算过高，不致引发轧空行情。 美国较长期公债收益率周二连续第三天上涨，因对指标10年期公债标售的需求疲弱。指标10年期公债收益率从周一尾盘的2.125%升至2.17%，标售后该收益率触及2.18%的三周高位。 英国10年期公债收益率周二录得逾10周来最大单日升幅，此前公布的数据显示通胀增幅大于预期，重燃了英国央行本周可能偏向鹰派基调的担忧；德国指标10年期公债收益率周二也大幅上涨，录得7月初以来最大单日升幅，因全球债市的抛售加速。 交易员预估，下交易日10年券106/9期公债发行前交易殖利率区间在0.98-1.00%，而五年期公债106/5殖利率区间则在0.67-0.69%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.25 0.6875% 0.6800-0.6875% 19.5 10 106/9 +0.05 0.9916% 0.9865-0.9990% 90.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9916% 5 106/5 0.6875% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)