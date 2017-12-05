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台湾债市：指标10年券殖利率连三跌至近三个月新低，新债标低于预期
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2017年12月5日 / 早上6点26分 / 1 天前

台湾债市：指标10年券殖利率连三跌至近三个月新低，新债标低于预期

2 分钟阅读

    * 106/9R殖利率连三跌创近三个月新低
    * 10年新债得标利率低于市场预期
    * 106/9R殖利率明日主区间料在0.96-0.99%

    路透台北12月5日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周二
连续第三日收跌至近三个月新低。交易员表示，由于新债标低于预期及台股表现疲弱，带动
五年及10年指标债殖利率联袂下探波段新低，后续关注美债走势及市场追价力道。

    他们指出，106/9期公债二度增额发行券得标利率不仅低于原券标售的1.009%，更趋跌
靠向0.98%，显示市场认同106/9R殖利率整理区间下移，且银行及票券得标比重高逾76%，也
利于该券筹码较为稳定，短线料续持在低档盘整。 
    
    〞大家都多少拿一点，才会标低。〞一大型银行交易员说。
    
    另位大型证券交易员也称，目前市场资金偏松，此次得标者多为投资盘去化资金，有助
于维系台债气氛偏多，近期主流券殖利率仍有缓跌空间。  
    
    10年券106/9R殖利率收报0.9819%，10年券前低为9月11日的0.9689%；五年券106/10A0
6110=TWO殖利率收低在0.6480%，五年券前低为2016年10月21日的0.6410%。
    
    台湾央行午间表示，财政部委托标售的10年公债106/9期二度增额发行券得标利率在0.9
81%。该结果略低于路透调查预估的0.985-1.009%，较上次标售的10年公债106/9及其首度增
额发行券得标利率的1.009%走低2.8个基点。
 

    美国公债收益率周一下跌，但仍高于上周五尾盘所及的水准，受助于在美国参议院周六
通过了税改议案后，对国会将完成税改立法的信心增强。10年美国公债收益率
收报2.385%，较周五收盘水准高出2个基点，但较周一开盘水准低约3.5个基点。
    
    交易员预估，明日10年期106/9R期发行前交易殖利率区间在0.96-0.99%；五年券106/10
期殖利率区间则在0.64-0.66%。
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
     5  106/10         -0.50     0.6480%  0.6480-0.6480%       0.5
    10  106/9R                      -0.91     0.9819%  0.9755-0.9880%      37.5
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10    106/9R                    0.9819%
   5    106/10                    0.6480%
   2     106/7                   没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 詹静宜；审校 曾祥进)

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