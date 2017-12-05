台湾债市：指标10年券殖利率连三跌至近三个月新低，新债标低于预期

* 106/9R殖利率连三跌创近三个月新低 * 10年新债得标利率低于市场预期 * 106/9R殖利率明日主区间料在0.96-0.99% 路透台北12月5日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周二 连续第三日收跌至近三个月新低。交易员表示，由于新债标低于预期及台股表现疲弱，带动 五年及10年指标债殖利率联袂下探波段新低，后续关注美债走势及市场追价力道。 他们指出，106/9期公债二度增额发行券得标利率不仅低于原券标售的1.009%，更趋跌 靠向0.98%，显示市场认同106/9R殖利率整理区间下移，且银行及票券得标比重高逾76%，也 利于该券筹码较为稳定，短线料续持在低档盘整。 〞大家都多少拿一点，才会标低。〞一大型银行交易员说。 另位大型证券交易员也称，目前市场资金偏松，此次得标者多为投资盘去化资金，有助 于维系台债气氛偏多，近期主流券殖利率仍有缓跌空间。 10年券106/9R殖利率收报0.9819%，10年券前低为9月11日的0.9689%；五年券106/10A0 6110=TWO殖利率收低在0.6480%，五年券前低为2016年10月21日的0.6410%。 台湾央行午间表示，财政部委托标售的10年公债106/9期二度增额发行券得标利率在0.9 81%。该结果略低于路透调查预估的0.985-1.009%，较上次标售的10年公债106/9及其首度增 额发行券得标利率的1.009%走低2.8个基点。 美国公债收益率周一下跌，但仍高于上周五尾盘所及的水准，受助于在美国参议院周六 通过了税改议案后，对国会将完成税改立法的信心增强。10年美国公债收益率 收报2.385%，较周五收盘水准高出2个基点，但较周一开盘水准低约3.5个基点。 交易员预估，明日10年期106/9R期发行前交易殖利率区间在0.96-0.99%；五年券106/10 期殖利率区间则在0.64-0.66%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 -0.50 0.6480% 0.6480-0.6480% 0.5 10 106/9R -0.91 0.9819% 0.9755-0.9880% 37.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 0.9819% 5 106/10 0.6480% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)