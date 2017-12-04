台湾债市：指标10年券殖利率连两日收低，交投清淡静待明日新债标售结果

* 106/9R殖利率连两日收低 * 交投清淡静待新债标售结果 * 106/9R殖利率明日主区间料在0.98-1.01% 路透台北12月4日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周一 连续第二日微收低；交易员表示，由于长端冷券买气持续增温，让106/9R走势区间偏多，但 交投仍旧淡静，关注明日该期券标售结果。 他们指出，106/9期公债二度增额券上日空单量微升至56.5亿台币，相较于250亿台币标 售金额，该券空单量能偏少，明日标售结果出炉前，该券料续在现有区间狭幅整理。 〞明天是最后一档公债标售末班车，要上车的要赶快。〞一大型银行交易员说。 他并称，目前市场资金仍偏松，带动台债区间偏多，且本期发行金额仅250亿台币，筹 码偏少，预估此次得标利率有机会跌破1%并靠向0.98%。 不过，另位大型银行交易员则表示，时序迈入年底，资金需求变动较大，又担心外资汇 出让资金情势趋紧，此时标售对利率较有所坚持，且距离下一期10年新券仍有一段时间，若 标低于1%的话就太过分，标在1%以上才比较合理。 财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，暂定金额250亿台币，将于5日标售、8日发 行。路透调查结果显示，此次得标利率料在0.985-1.009%。 交易员预估，明日10年期106/9R期发行前交易殖利率区间在0.98-1.01%，而五年券106/ 10期殖利率区间则在0.65-0.67%。 美国公债收益率周五急跌，之前ABC News报导称，美国前国家安全顾问弗林表示，他准 备在作证时告诉调查人员，是当时的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接触。10年美国 公债收益率从周四尾盘的2.415%跌至2.315%的低位，尾盘报2.365%。不过美债 亚洲盘该券殖利率已回到2.40%上方。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 +0.20 0.6530% 0.6530-0.6550% 1.0 10 106/9R -0.71 0.9910% 0.9890-0.9985% 41.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 0.9910% 5 106/10 0.6530% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)