台湾债市：指标10年券殖利率连五日收跌，暂在今年盘中新低0.95%附近盘整

* 106/9R殖利率连五跌续探三个月新低 * 短线暂在今年盘中新低0.95%附近盘整 * 106/9R殖利率明日主区间料在0.94-0.98% 路透台北12月7日 - 台湾10年公债106/9R期发行前交易殖利率周四连五 日收跌。交易员称，目前交投氛围偏多，且今为10年债106/9二度增额券空单最后回补日， 带动106/9R殖利率续探10年券三个月新低，惟该券跌向今年盘中新低0.95%略见压，让今日 暂在0.95%上方窄幅波动。 交易员指出，由于下周美联储议息会议变数仍在，且106/9R殖利率临近0.95%暂且消化 部分获利调节卖需，短线观察0.95%整数关卡能否有效突破。 〞行情要慢慢走，才会走得比较远。〞一大型银行交易员说。 10年券106/9R殖利率收报0.9563%，10年券前低为9月8日的0.9511%。 另位银行交易员亦称，为去化市场资金压力，这波由需求面引导的台债多头，已与美债 走势脱钩，看好106/9R仍有缓步向下的机率较高，短期暂在0.95%上下整理。 一位大型证券交易员则指出，随着五年及30年指标券殖利率皆已探至逾一年新低，让 市场预期10年券殖利率有补跌空间，但今日106/9R殖利率趋跌逼近今年新低时，交投略带点 近关情怯的味道，近期料该券暂在低档盘整的可能性较高。 台湾股市周四收低0.37%至10,355.76点，第三日下跌。 美国公债收益率周三全线下跌，因风险意愿下降，一些外国股市遭到抛售，一系列美国 经济数据大致未能令人留下深刻印象，加上地缘政治风险，对公债收益率带来进一步压力。 10年美国公债收益率微跌收报2.33%，上日则在2.356%。 交易员预估，明日10年期106/9R发行前交易殖利率区间在0.94-0.98%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9R -0.53 0.9563% 0.9532-0.9643% 59.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 0.9563% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)