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台湾债市：指标10年券殖利率连五日收跌，暂在今年盘中新低0.95%附近盘整
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2017年12月7日 / 早上8点02分 / 更新于 1 天前

台湾债市：指标10年券殖利率连五日收跌，暂在今年盘中新低0.95%附近盘整

2 分钟阅读

    * 106/9R殖利率连五跌续探三个月新低
    * 短线暂在今年盘中新低0.95%附近盘整
    * 106/9R殖利率明日主区间料在0.94-0.98%

    路透台北12月7日 - 台湾10年公债106/9R期发行前交易殖利率周四连五
日收跌。交易员称，目前交投氛围偏多，且今为10年债106/9二度增额券空单最后回补日，
带动106/9R殖利率续探10年券三个月新低，惟该券跌向今年盘中新低0.95%略见压，让今日
暂在0.95%上方窄幅波动。
    
    交易员指出，由于下周美联储议息会议变数仍在，且106/9R殖利率临近0.95%暂且消化
部分获利调节卖需，短线观察0.95%整数关卡能否有效突破。
    
    〞行情要慢慢走，才会走得比较远。〞一大型银行交易员说。
    
    10年券106/9R殖利率收报0.9563%，10年券前低为9月8日的0.9511%。
    
    另位银行交易员亦称，为去化市场资金压力，这波由需求面引导的台债多头，已与美债
走势脱钩，看好106/9R仍有缓步向下的机率较高，短期暂在0.95%上下整理。
    
     一位大型证券交易员则指出，随着五年及30年指标券殖利率皆已探至逾一年新低，让
市场预期10年券殖利率有补跌空间，但今日106/9R殖利率趋跌逼近今年新低时，交投略带点
近关情怯的味道，近期料该券暂在低档盘整的可能性较高。
    
    台湾股市周四收低0.37%至10,355.76点，第三日下跌。
    
    美国公债收益率周三全线下跌，因风险意愿下降，一些外国股市遭到抛售，一系列美国
经济数据大致未能令人留下深刻印象，加上地缘政治风险，对公债收益率带来进一步压力。
10年美国公债收益率微跌收报2.33%，上日则在2.356%。
    
    交易员预估，明日10年期106/9R发行前交易殖利率区间在0.94-0.98%。
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    10  106/9R                      -0.53     0.9563%  0.9532-0.9643%      59.5
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10    106/9R                    0.9563%
   5    106/10                   没有成交
   2     106/7                   没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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