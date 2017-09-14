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台湾债市：指标10年券殖利率连四日收升，标债在即气氛偏向保守
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2017年9月14日 / 早上7点52分 / 1 个月内

台湾债市：指标10年券殖利率连四日收升，标债在即气氛偏向保守

2 分钟阅读

    * 指标10年期公债殖利率连四日收升
    * 标债前气氛保守谨慎
    * 106/9殖利率明日区间料在0.99-1.01%

    路透台北9月14日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周四连四日收升。交易员表示，台债殖利率跟随美债走升，不过明日标债各方仍保守谨慎，成交转为低落。
         
    他们指出，冷门券的交易相对持稳，且证券商在指标10年券上仍偏多操作，使殖利率弹升幅度不大，而量能也在谨慎气氛下缩减。
    
    〞追价谨慎，而且明天标债，市场气氛偏向保守，属于窄幅波动。〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们表示，目前10年公债殖利率接近1.0%，已是今年以来的偏低水位，甚至低于前次6月间标售的1.015%；而最大买盘来源的银行业能不能〞买单〞，是明日标售最大变数。在此情况下，各方保持观望气氛可以理解，今量能成交偏低。
 
    至于五年公债106/5期，一银行业交易员表示，有特定银行买盘关照106/5期公债，使其走势偏强于10年公债，后续买盘能否持续值得关注。
    
    美国公债收益率周三上扬，10年期公债收益率触及两周半高位，因投资者削减所持公债，为本周的公债和公司债供应留出资金空间。10年期公债收益率触及两周半峰值2.195%，日内上扬超过2个基点。 
    
    上日106/9期的空单量为76.5亿台币，前一日为62亿台币。该期公债将在周五标售，金额250亿台币，9月20日发行。 
    
    交易员预估，下交易日10年券106/9期公债发行前交易殖利率区间在0.99-1.01%，而五年期公债106/5殖利率区间则在0.68-0.70%。        
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                               (亿台币)
    5   106/5                      +0.10     0.6885%   0.6875-0.6940%      16.0
   10   106/9                      +0.64     0.9980%   0.9910-1.0010%      66.0
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                       1.5950%
  10     106/9                       0.9980%
   5     106/5                       0.6885%
   2     106/7                      没有成交
 (完)    

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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