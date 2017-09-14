台湾债市：指标10年券殖利率连四日收升，标债在即气氛偏向保守

* 指标10年期公债殖利率连四日收升 * 标债前气氛保守谨慎 * 106/9殖利率明日区间料在0.99-1.01% 路透台北9月14日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周四连四日收升。交易员表示，台债殖利率跟随美债走升，不过明日标债各方仍保守谨慎，成交转为低落。 他们指出，冷门券的交易相对持稳，且证券商在指标10年券上仍偏多操作，使殖利率弹升幅度不大，而量能也在谨慎气氛下缩减。 〞追价谨慎，而且明天标债，市场气氛偏向保守，属于窄幅波动。〞一位大型证券商交易员说。 他们表示，目前10年公债殖利率接近1.0%，已是今年以来的偏低水位，甚至低于前次6月间标售的1.015%；而最大买盘来源的银行业能不能〞买单〞，是明日标售最大变数。在此情况下，各方保持观望气氛可以理解，今量能成交偏低。 至于五年公债106/5期，一银行业交易员表示，有特定银行买盘关照106/5期公债，使其走势偏强于10年公债，后续买盘能否持续值得关注。 美国公债收益率周三上扬，10年期公债收益率触及两周半高位，因投资者削减所持公债，为本周的公债和公司债供应留出资金空间。10年期公债收益率触及两周半峰值2.195%，日内上扬超过2个基点。 上日106/9期的空单量为76.5亿台币，前一日为62亿台币。该期公债将在周五标售，金额250亿台币，9月20日发行。 交易员预估，下交易日10年券106/9期公债发行前交易殖利率区间在0.99-1.01%，而五年期公债106/5殖利率区间则在0.68-0.70%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.10 0.6885% 0.6875-0.6940% 16.0 10 106/9 +0.64 0.9980% 0.9910-1.0010% 66.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 1.5950% 10 106/9 0.9980% 5 106/5 0.6885% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)