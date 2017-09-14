台湾债市：指标10年券殖利率随美债扬升惟幅度有限，等待公债标售结果

路透台北9月14日 - 台湾指标10年公债106/9期发行前交易殖利率周四随美债连续第四日扬升，不过幅度相对有限，因等待周五公债标售。

交易员认为，相较上次10年券标售利率--6月中旬时标在1.015%，和当时美国10年公债利率水位--2.20%左右，本次与上次的客观情况相当类似，主要的观察点仍在终端买盘对10年公债的胃纳。由于目前大型银行一年期定存的利率仍在1.06%左右，收益率不敷成本下，料难以吸引大型银行兴趣。

〞等标债，大家都比较观望。〞一位大型证券商交易员说。

他们也表示，上日美债殖利率弹升，但是台债的筹码仍偏少，市场对公债买气不差。目前银行业对此期券稍嫌观望，不过交易商偏多操作，各方目前仍不敢压太大部位。

美国公债收益率周三上扬，10年期公债收益率触及两周半高位，因投资者削减所持公债，为本周的公债和公司债供应留出资金空间。10年期公债收益率触及两周半峰值2.195%，日内上扬超过2个基点。

本地时间1036，106/9期发行前交易殖利率升0.54个基点至0.9970%，成交31.5亿台币。同时间台股小升0.15%。

上日106/9期的空单量为76.5亿台币，前一日为62亿台币。该期公债将在本周五标售，金额250亿台币，9月20日发行。交易员认为，上日的空单量较明显增加，惟尚且不到发行量的三分之一，空单虽在蓄积能量，不过先以中性看待。

交易员预估，今日10年公债106/9期发行前交易殖利率交投区间料在0.99-1.01%；五年券106/5期殖利率区间料在0.68-0.70%。

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--美国债市：公债收益率攀升，受公债和公司债供应提振 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)