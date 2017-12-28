台湾债市：指标10年券殖利率随美债收跌但成交偏少，年底前交易意愿低

* 106/9殖利率收跌但成交仍偏淡 * 年底前各方交投意愿降低 * 106/9殖利率明日区间料在0.93-0.96% 路透台北12月28日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四收跌，成交仍清淡。交易员表示，时近年底各方交投意愿降低，台债随美债殖利率下跌，多头仍主导盘势。 他们指出，今日盘中一度因为台股扬升而令债市部分卖盘出笼，不过台币同时大升，债市多头料将受益，因资金更显宽裕；惟年底前市场成交清淡，或要等明年初成交量才能回升。 〞多头还是占点优势。〞一位大型证券商交易员说。 交易员表示，外商银手中资金若充裕，大多进货币市场，将短率压在低水平，或进场买入短券，中长期的公债则较少着墨。 至于五年公债107/1期今日则未成交。一位小型银行交易员认为，先前五年公债殖利率一度走高至0.6799%，可先视为支撑，由于央行明年上半年尚未有升息预期，通膨率也温和，五年券殖利率走高幅度料不大。 五年公债107/1期自发行前交易迄今成交不多，交易区间在0.6321-0.6799%。 美国公债价格周三上涨，因投资者在年底前重新平衡投资组合，尽管财政部标售的340亿美元五年期公债需求疲弱。 本地时间15:02，台币兑美元大升1.9角报29.750，创逾四年盘中新高；台币盘中前高是2013年12月19日的29.723。 交易员预估，明日10年期106/9殖利率交易区间预料在0.93-0.96%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9 -0.80 0.9400% 0.9393-0.9500% 7.0 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9400% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)