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台湾债市：指标10年券殖利率随美债收跌但成交偏少，年底前交易意愿低
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December 28, 2017 / 7:33 AM / a day ago

台湾债市：指标10年券殖利率随美债收跌但成交偏少，年底前交易意愿低

2 分钟阅读

    * 106/9殖利率收跌但成交仍偏淡
    * 年底前各方交投意愿降低
    * 106/9殖利率明日区间料在0.93-0.96%

    路透台北12月28日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四收跌，成交仍清淡。交易员表示，时近年底各方交投意愿降低，台债随美债殖利率下跌，多头仍主导盘势。
    
    他们指出，今日盘中一度因为台股扬升而令债市部分卖盘出笼，不过台币同时大升，债市多头料将受益，因资金更显宽裕；惟年底前市场成交清淡，或要等明年初成交量才能回升。
        
    〞多头还是占点优势。〞一位大型证券商交易员说。
    
    交易员表示，外商银手中资金若充裕，大多进货币市场，将短率压在低水平，或进场买入短券，中长期的公债则较少着墨。
    
    至于五年公债107/1期今日则未成交。一位小型银行交易员认为，先前五年公债殖利率一度走高至0.6799%，可先视为支撑，由于央行明年上半年尚未有升息预期，通膨率也温和，五年券殖利率走高幅度料不大。
    
    五年公债107/1期自发行前交易迄今成交不多，交易区间在0.6321-0.6799%。
        
    美国公债价格周三上涨，因投资者在年底前重新平衡投资组合，尽管财政部标售的340亿美元五年期公债需求疲弱。
    
    本地时间15:02，台币兑美元大升1.9角报29.750，创逾四年盘中新高；台币盘中前高是2013年12月19日的29.723。
     
    交易员预估，明日10年期106/9殖利率交易区间预料在0.93-0.96%。   
    
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
   10   106/9                      -0.80     0.9400%  0.9393-0.9500%       7.0
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       0.9400%
   5    106/10                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)       

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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