台湾债市：指标10年券殖利率震荡后微收低，关注下周新债标售结果出炉

* 106/9R殖利率震荡后微收低 * 关注下周新债标售结果出炉 * 106/9R殖利率下周主区间料在0.97-1.01% 路透台北12月1日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周五 震荡后微收低。交易员表示，106/9R一度随美债区间偏空，惟该券殖利率升破1%后追空意愿 明显降低，在多空拉锯下料该券回归量缩狭幅整理，观望美国税改议案进展及下周二(5日) 该券标售结果。 他们指出，106/9期公债二度增额券上日空单量微升至54亿台币，空单量能仍旧偏少， 且该券殖利率升向原券及首度增额券得标利率1.009%时，交投更显清淡，料新券标售结果出 炉前，该券续在既有区间内窄幅波动。 〞现在还有变数，先等新债标售结果出来再说。〞一大型银行交易员说。 一大型券商交易员也称，近期台币公司债定价频频且都低于市场预期，显示资金依旧偏 松、仍有补券需求，预估市场对10年新券的需求仍在，新券得标利率料落在1%附近。 财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，暂定金额250亿台币，将于5日标售、8日发 行。 交易员预估，下周10年期106/9R期发行前交易殖利率区间在0.97-1.01%，而五年券106/ 10期殖利率区间则在0.65-0.68%。 美国公债收益率周四大幅上升，因有消息称，参议员麦凯恩已经表态支持参议院版的税 改议案，这可能降低议案在国会获得最终通过的难度。10年期美国公债收益率急升至五周高 位；10年公债升至2.415%，稍早曾触及五周高点2.437%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9R -0.19 0.9981% 0.9918-1.0050% 14.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 0.9981% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)