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台湾债市：指标10年券殖利率震荡后微收低，关注下周新债标售结果出炉
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2017年12月1日 / 早上6点30分 / 2 天前

台湾债市：指标10年券殖利率震荡后微收低，关注下周新债标售结果出炉

2 分钟阅读

    * 106/9R殖利率震荡后微收低
    * 关注下周新债标售结果出炉
    * 106/9R殖利率下周主区间料在0.97-1.01%

    路透台北12月1日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周五
震荡后微收低。交易员表示，106/9R一度随美债区间偏空，惟该券殖利率升破1%后追空意愿
明显降低，在多空拉锯下料该券回归量缩狭幅整理，观望美国税改议案进展及下周二(5日)
该券标售结果。

    他们指出，106/9期公债二度增额券上日空单量微升至54亿台币，空单量能仍旧偏少，
且该券殖利率升向原券及首度增额券得标利率1.009%时，交投更显清淡，料新券标售结果出
炉前，该券续在既有区间内窄幅波动。 
    
    〞现在还有变数，先等新债标售结果出来再说。〞一大型银行交易员说。
          
    一大型券商交易员也称，近期台币公司债定价频频且都低于市场预期，显示资金依旧偏
松、仍有补券需求，预估市场对10年新券的需求仍在，新券得标利率料落在1%附近。
    
    财政部二次增额发行10年期106甲9期公债，暂定金额250亿台币，将于5日标售、8日发
行。
    
    交易员预估，下周10年期106/9R期发行前交易殖利率区间在0.97-1.01%，而五年券106/
10期殖利率区间则在0.65-0.68%。
 
    美国公债收益率周四大幅上升，因有消息称，参议员麦凯恩已经表态支持参议院版的税
改议案，这可能降低议案在国会获得最终通过的难度。10年期美国公债收益率急升至五周高
位；10年公债升至2.415%，稍早曾触及五周高点2.437%。
        
        收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    10  106/9R                      -0.19     0.9981%  0.9918-1.0050%      14.5
 
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30    106/11                   没有成交
  20     106/8                   没有成交
  10    106/9R                    0.9981%
   5    106/10                   没有成交
   2     106/7                   没有成交
          
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 詹静宜；审校 乔艳红)

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