台湾债市：次级市场买卖利差大难成交，料安静封关待年后再行操作

路透台北2月12日 - 台湾公债次级市场周一开盘逾一小时不见成交，指标10年债107/2期买卖报价差距达6个基点，交易员预计，今日将会以零成交方式封关。

他们表示，美债波动似乎转为缓和，但调整可能还没结束。农历春节期间要观察美国指标30年期公债殖利率会不会突破3.20%的去年高点，这代表着市场对通膨忧虑是否持续升温。

〞美债还是看偏空，线图就是不好看，很丑。〞一银行交易员说。

另一证券商交易员则称，美债虽然震荡波动，但台债有升息时点尚早、资金宽裕等题材保护，殖利率弹上来就会吸引银行买盘介入，但往下也会伺机调节，因此第一季波动区间会偏窄。

台债因T+2交割制度，今日是农历春节前的最后交易日，21日恢复交易。

本地时间10:14，10年券107/2、五年券107/1均未成交；台股加权指数则涨0.61%。

交易员预估，今日10年券107/2主要区间在1.025-1.045%；五年券107/1殖利率区间则在0.645-0.665%。

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