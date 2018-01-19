台湾债市：10年债发行前交易随美债殖利率弹高，短线呈高档区间整理

路透台北1月19日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周五早盘走扬；交易员称，受美国10年债殖利率弹破2.6%大关冲击，台债殖利率一改上日急挫走势，开盘即穿破 1.08%，惟随殖利率弹高吸引短线多单进场，加上空方不敢躁进，使殖利率陷区间整理。

他们表示，美10年债冲破2.6%使美债趋势更偏空，台债殖利率因上日尾盘跌幅太大，加上10年券107/2期发行前交易首日空单量即直冲42亿台币，因空单量已几近50至60亿的满足点，发行前殖利率料将呈高档区间盘整。

〞开盘台债跟着美债走，后面是空单量很大，代表接下来要大空的空间有限。〞一大型证券商交易说，〞空单量这么大，就继续盘吧。〞

他并称，这波台债殖利率一路弹高，却未见大型银行买盘出手，直到昨天该大行开始进场买冷券，让市场心安定了不少，〞之前大行一直不出手，寿险的筹码就乱散、到处飘，现在出手了，寿险就不会把券散到市场去。〞

另一大型证券商交易则指出，美国指标10年债殖利率穿破2.6%，代美债趋势更空，加上台币兑美元汇率持续升值、台股一路创高；而由于股市投资报酬率优于债市，资金由债转股，对债市较不利，让原已偏空氛围的债市，气氛更趋空。

本地时间10:54，10年券107/2发行前交易殖利率涨3.53基点至1.0993%，成交72.5亿台币；五年券107/1殖利率涨2.39基点至0.7489%，成交2.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.44%。

10年期美债收益率周四报2.626%，为2017年3月14日以来最高。

交易员预估，今日10年券107/2期发行前交易主要区间在1.05-1.12%；五年券107/1殖利率区间则在0.72-0.75%。

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