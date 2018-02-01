台湾债市：10年债殖利率微收跌，央行新总裁料延续宽松货币政策基调

* 指标10年公债殖利率微幅收跌 * 央行新总裁料延续宽松货币政策基调 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.05% 路透台北2月1日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周四微收跌。交易员称，行政院核定央行总裁由现任副总裁杨金龙接任，料延续现任总裁彭淮南的宽松货币政策基调，市场偏鸽派解读，加以107/2空单量增也维系轧空氛围，短线该券料陷盘整观望新债标售结果。 他们指出，107/2空单量周三微增至86亿台币，超过该券标售总额250亿台币的三分之一，该券空单居高不下令轧空氛围仍在缓和美债利空，预期下周一新债标售前将在既有区间内狭幅盘整，静待新债标售变数厘清。 10年新债107/2将于2月5日标售，规模250亿台币。该券从1月18日展开发行前交易以来，区间落在1.0106-1.1265%。 〞新总裁的消息早已去化，现在多空都下好离手，量缩整理等标债。〞一位大型证券交易员说。 另位大型银行交易员也称，央行总裁由杨金龙升任的人事底定，预计双率政策不致出现明显变化，不过美国今年看升息三次，上半年台湾升息压力还不大，但随着下半年升息压力增高，将带动升息机率升高。 台湾行政院周四稍早宣布，核定央行现任副总裁杨金龙为下届中央银行总裁。分析师认为央行货币政策不至转向。 美国长短期公债收益率差周三缩窄至逾10年最低，因美国政府倾向发售更多短债，填补预期不断增加的财赤。而美联储发布货币政策声明，预计通胀上升，巩固今年加息至少三次的预期。尾盘美国10年债收益率变动不大，报2.726%，之前触及近四年高位2.754%。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.67-0.70%；10年券107/2期发行前交易殖利率主要区间则料在1.02-1.05%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 -0.05 1.0365% 1.0335-1.0400% 33.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0365% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)