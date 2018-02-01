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February 1, 2018 / 7:09 AM / in a day

台湾债市：10年债殖利率微收跌，央行新总裁料延续宽松货币政策基调

2 分钟阅读

    * 指标10年公债殖利率微幅收跌
    * 央行新总裁料延续宽松货币政策基调
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.05%

    路透台北2月1日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周四微收跌。交易员称，行政院核定央行总裁由现任副总裁杨金龙接任，料延续现任总裁彭淮南的宽松货币政策基调，市场偏鸽派解读，加以107/2空单量增也维系轧空氛围，短线该券料陷盘整观望新债标售结果。
    
    他们指出，107/2空单量周三微增至86亿台币，超过该券标售总额250亿台币的三分之一，该券空单居高不下令轧空氛围仍在缓和美债利空，预期下周一新债标售前将在既有区间内狭幅盘整，静待新债标售变数厘清。
    
    10年新债107/2将于2月5日标售，规模250亿台币。该券从1月18日展开发行前交易以来，区间落在1.0106-1.1265%。
    
    〞新总裁的消息早已去化，现在多空都下好离手，量缩整理等标债。〞一位大型证券交易员说。 
    
    另位大型银行交易员也称，央行总裁由杨金龙升任的人事底定，预计双率政策不致出现明显变化，不过美国今年看升息三次，上半年台湾升息压力还不大，但随着下半年升息压力增高，将带动升息机率升高。
    
    台湾行政院周四稍早宣布，核定央行现任副总裁杨金龙为下届中央银行总裁。分析师认为央行货币政策不至转向。
   
    美国长短期公债收益率差周三缩窄至逾10年最低，因美国政府倾向发售更多短债，填补预期不断增加的财赤。而美联储发布货币政策声明，预计通胀上升，巩固今年加息至少三次的预期。尾盘美国10年债收益率变动不大，报2.726%，之前触及近四年高位2.754%。  
    
    交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.67-0.70%；10年券107/2期发行前交易殖利率主要区间则料在1.02-1.05%。      

      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
  10   107/2                      -0.05     1.0365%   1.0335-1.0400%       33.0
 
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0365%
   5     107/1                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)

 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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