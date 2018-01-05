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台湾债市：10年债殖利率收升至逾二周高位，保险业卖冷券引发停损卖压
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#亚洲
January 5, 2018 / 6:56 AM / a day ago

台湾债市：10年债殖利率收升至逾二周高位，保险业卖冷券引发停损卖压

2 分钟阅读

    * 指标10年公债殖利率连三日收升在逾二周新高
    * 保险业续卖冷券，部分多单停损
    * 周初的五年券标售料受影响
    * 下周指标10年公债殖利率主要区间料在0.94-1.01%

    路透台北1月5日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五连三日收升至逾
二周高位。交易员指出，保险业在冷券市场卖压持续，银行业虽有接手，但影响现券交易气
氛保守，引发部分多单停损，下周料先延续偏空气氛。
 
    10年公债殖利率收盘前高是12月21日的1.0%。他们表示，保险业因引入新
的会计作帐方法，于冷券市场一直抛售持券。市场对后市操作先偏向保守。尤其下周二将标
售五年券，偏空的气氛不排除延伸至标债。
    
    〞停损盘很难讲，10年券会向1.0测一下。〞一位大型证券商交易员说。
   
    也有寿险业交易员认为，保险业的卖压料还将延续数日，不排除到下周初台债都会受此
因素影响。
    
            
    **五年券将标售**
       
    五年券107/1期将在下周二标售，交易员认为，目前五年公债在此水位恐怕令银行将五
年券与央行冲销的28天定存单利率的0.59%互相比较。

    〞和28天定存单的利率太接近的话，恐怕银行不会买单。〞一位大证券商交易员表示。
目前各方认为，此期公债料标在发行前交易的上缘。五年期公债107/1期将于下周二标售，
金额250亿，12日(五)发行。
    
    目前该期公债107/1空单量较上日暴增逾一倍至51.5亿台币，前日在20亿台币。

    交易员预估，五年期107/1期公债殖利率下周的区间料在0.65-0.70%，10年106/9期公债
殖利率区间料在0.94-1.01%。
    
    美债收益率周四小幅上涨，预计周五将发布的12月就业报告将显示，就业市场进一步改
善，但一些交易员担心薪资增幅可能弱于预期。
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   107/1                      +0.82     0.6700%  0.6600-0.6788%      18.0
 10   106/9                      +1.45     0.9780%  0.9603-0.9900%      82.5
                                                                    
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       0.9780%
   5    106/10                       0.6700%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         

    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)        

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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