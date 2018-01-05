台湾债市：10年债殖利率收升至逾二周高位，保险业卖冷券引发停损卖压

* 指标10年公债殖利率连三日收升在逾二周新高 * 保险业续卖冷券，部分多单停损 * 周初的五年券标售料受影响 * 下周指标10年公债殖利率主要区间料在0.94-1.01% 路透台北1月5日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五连三日收升至逾 二周高位。交易员指出，保险业在冷券市场卖压持续，银行业虽有接手，但影响现券交易气 氛保守，引发部分多单停损，下周料先延续偏空气氛。 10年公债殖利率收盘前高是12月21日的1.0%。他们表示，保险业因引入新 的会计作帐方法，于冷券市场一直抛售持券。市场对后市操作先偏向保守。尤其下周二将标 售五年券，偏空的气氛不排除延伸至标债。 〞停损盘很难讲，10年券会向1.0测一下。〞一位大型证券商交易员说。 也有寿险业交易员认为，保险业的卖压料还将延续数日，不排除到下周初台债都会受此 因素影响。 **五年券将标售** 五年券107/1期将在下周二标售，交易员认为，目前五年公债在此水位恐怕令银行将五 年券与央行冲销的28天定存单利率的0.59%互相比较。 〞和28天定存单的利率太接近的话，恐怕银行不会买单。〞一位大证券商交易员表示。 目前各方认为，此期公债料标在发行前交易的上缘。五年期公债107/1期将于下周二标售， 金额250亿，12日(五)发行。 目前该期公债107/1空单量较上日暴增逾一倍至51.5亿台币，前日在20亿台币。 交易员预估，五年期107/1期公债殖利率下周的区间料在0.65-0.70%，10年106/9期公债 殖利率区间料在0.94-1.01%。 美债收益率周四小幅上涨，预计周五将发布的12月就业报告将显示，就业市场进一步改 善，但一些交易员担心薪资增幅可能弱于预期。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 +0.82 0.6700% 0.6600-0.6788% 18.0 10 106/9 +1.45 0.9780% 0.9603-0.9900% 82.5 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9780% 5 106/10 0.6700% 2 106/7 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)