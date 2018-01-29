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January 29, 2018 / 6:50 AM / a day ago

台湾债市：10年债殖利率收扬中止连四跌，轧空疑虑升温缓和美债利空

2 分钟阅读

    * 10年指标债殖利率收扬中止连四日收跌
    * 空单量增令轧空疑虑升温缓和美债利空
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.03-1.07%

    路透台北1月29日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周一反弹收扬
，中止连四日跌势。交易员表示，由于美国指标10年债亚洲盘殖利率续扬靠向2.70%整数关
卡，带动台债107/2殖利率区间偏升盘整，惟该券空单量增添轧空想像，略有缓和美债利空
，暂回归1.05%附近盘整。
    
    他们并称，107/2空单量周五续增至77.5亿台币，接近该券标售总额250亿台币的三分之
一，除了银行端避险空单外，新增券商端在殖利率逢低时布建的空单，因该券空单量增也增
添轧空想像，使盘中107/2殖利率升幅出现收敛，后续料随美债盘整并静待标债变数厘清。
    
   〞感觉多空都就定位，暂随美债波动。〞一位大型证券交易员说。
    
    另位大型银行交易员指出，今日107/2殖利率弹幅并不大，且成交量能变小，美债偏空
让台债追价买盘减少，料107/2殖利率将回归1.05%附近整理，观望该券标售结果出炉，至于
五年指标券107/1则仍受惠台币升值及筹码沉淀等利多氛围，对美债利空反应较为钝化。 
    
    他们并称，继上周五美国公布去年第四季GDP数据后，本周美国迈入重大数据密集公布
期，且美联储议息会议也将在周三公布利率决议，将使市场焦点转向美债动向，料短线美债
后市将左右台债主流券走向。
    
    107/2将于2月5日标售，规模250亿台币。该券从1月18日展开发行前交易以来，区间落
在1.0106-1.1265%。
    
    美国公债收益率上周五走高，此前数据显示美国去年第四季经济成长2.6%低于预期，且
日本央行总裁表示，通胀终于接近达到目标。尾盘美国10年期公债收益率升至2
.660%，高于周四收盘的2.621%。  
    
    交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.67-0.71%；10年券107/2期发
行前交易殖利率主要区间则料1.03-1.07%。      
     
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
  10   107/2                      +1.69     1.0470%   1.0400-1.0530%       62.0
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0470%
   5     107/1                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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