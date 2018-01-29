台湾债市：10年债殖利率收扬中止连四跌，轧空疑虑升温缓和美债利空

* 10年指标债殖利率收扬中止连四日收跌 * 空单量增令轧空疑虑升温缓和美债利空 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.03-1.07% 路透台北1月29日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周一反弹收扬 ，中止连四日跌势。交易员表示，由于美国指标10年债亚洲盘殖利率续扬靠向2.70%整数关 卡，带动台债107/2殖利率区间偏升盘整，惟该券空单量增添轧空想像，略有缓和美债利空 ，暂回归1.05%附近盘整。 他们并称，107/2空单量周五续增至77.5亿台币，接近该券标售总额250亿台币的三分之 一，除了银行端避险空单外，新增券商端在殖利率逢低时布建的空单，因该券空单量增也增 添轧空想像，使盘中107/2殖利率升幅出现收敛，后续料随美债盘整并静待标债变数厘清。 〞感觉多空都就定位，暂随美债波动。〞一位大型证券交易员说。 另位大型银行交易员指出，今日107/2殖利率弹幅并不大，且成交量能变小，美债偏空 让台债追价买盘减少，料107/2殖利率将回归1.05%附近整理，观望该券标售结果出炉，至于 五年指标券107/1则仍受惠台币升值及筹码沉淀等利多氛围，对美债利空反应较为钝化。 他们并称，继上周五美国公布去年第四季GDP数据后，本周美国迈入重大数据密集公布 期，且美联储议息会议也将在周三公布利率决议，将使市场焦点转向美债动向，料短线美债 后市将左右台债主流券走向。 107/2将于2月5日标售，规模250亿台币。该券从1月18日展开发行前交易以来，区间落 在1.0106-1.1265%。 美国公债收益率上周五走高，此前数据显示美国去年第四季经济成长2.6%低于预期，且 日本央行总裁表示，通胀终于接近达到目标。尾盘美国10年期公债收益率升至2 .660%，高于周四收盘的2.621%。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率主要区间料在0.67-0.71%；10年券107/2期发 行前交易殖利率主要区间则料1.03-1.07%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 +1.69 1.0470% 1.0400-1.0530% 62.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0470% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)