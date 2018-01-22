台湾债市：10年债殖利率收扬创逾半年新高，留意美债及买盘承接力道

* 10年指标债发行前交易殖利率微扬 * 留意美债后市及银行买盘承接力道 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.07-1.11% 路透台北1月22日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周一收扬，创 同年券逾半年新高。交易员表示，目前台债仍随美债偏空整理，但因美国指标10年债亚洲盘 殖利率由高档滑落，并有买盘进场承接107/2，带动该券殖利率升幅收敛，后续留意美债后 市及买盘持续承接力道。 他们并称，现在台债遭受内外夹击的警报尚未解除，外有美债利空未除、内有保险抛券 卖压疑虑仍在，皆令台债宛如惊弓之鸟、多空都不敢掉以轻心，严防台债引爆第二波停损卖 压，今日则受惠于银行端买盘逢高进场，暂时稍有缓解台债续空压力。 〞现在持券的人都处于要处分的界限，再来还是看美债。〞一位银行交易员说。 另位大型证券交易员也称，第一波证券交易商停损卖压已大致去化，“避的避、逃的逃 、死的死”，但若美债殖利率续弹则将带动此前利率容忍度较高的银行交易商停损单杀出， 毕竟台债内外夹击的窘境依旧在。 10年新债107/2周一收创10年券殖利率逾半年新高，此前收盘高点为2017年7月11日的1 .099%。一位民营银行交易员称，10年新券107/2空单量至上日来到51亿台币，目前该券空单 仍属温和，并没有成长非常迅速，预估目前空单主要成本落在1.08-1.09%。 美国10年期公债收益率上周五触及三年高位，因隔夜市场的颓势引领债市 测试关键技术支撑位，之后上涨的收益率吸引了新的买家。10年期美债收益率收报2.639%， 上日收在2.6110%。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率区间料在0.73-0.76%；10年券107/2期发行前 交易殖利率区间则料1.07-1.11%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 107/2 +0.25 1.0925% 1.0900-1.1160% 26.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0925% 5 107/1 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)