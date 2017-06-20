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2 个月前
台湾债市：10年债殖利率收扬反应台股创高，关注央行理监事会及发债计划
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2017年6月20日 / 早上8点00分 / 2 个月前

台湾债市：10年债殖利率收扬反应台股创高，关注央行理监事会及发债计划

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年公债殖利率微收扬反应台股创高
    * 关注央行理监事会及第三季发债计划
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10%

    路透台北6月20日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二微收扬。交易员表示，目前台债
维持区间盘整格局，盘中因台股涨幅扩大带动106/4殖利率区间偏升，但幅度相当有限，后续关注本周稍后央
行理监事会议及第三季发债计划出炉。
    
    他们指出，财政部周五将公布第三季发债计划，其中首档五年增额券最快可能下周就展开发行前交易，可
望吸引部分交投转进并对106/4转趋观望，使盘面暂缺明显带盘讯息，短线料主流券暂在区间内狭幅盘整。
    
    “真正问题就是筹码的稳定度，106/4筹码要再清洗过。”一位大型银行交易员说。
    
    部分交易商认为，上日106/4期公债前三大持券比率为36%，筹码集中度略显偏低，显示筹码仍待清洗乾净
利于殖利率偏升，但该券殖利率逢高仍见买盘，料暂先盘整观望央行理监事会后记者会及发债计划等变数厘清
。 
    
    台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步
细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不
变。
   
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.75-0.79%；10年指标券106/4殖利率区间暂看在1.05
-1.10%。
    
    美国公债收益率周一跳涨，此前纽约联邦储备银行总裁杜德利就货币政策发表鹰派讲话，提振对美联储将
继续加息的预期。指标10年期公债收益率从上周五尾盘的2.16%升至2.19%，且高于隔夜交易时段
触及的低位2.14%。   
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      +0.05     0.7630%  0.7600-0.7630%       1.5
   10   106/4                      +1.56     1.0880%  1.0715-1.0999%      83.5
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0880%
   5     106/5                       0.7630%
   3     105/1                      没有成交
   2     106/1                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)

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