台湾债市：10年债殖利率收扬反应台股创高，关注央行理监事会及发债计划

* 10年公债殖利率微收扬反应台股创高 * 关注央行理监事会及第三季发债计划 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月20日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二微收扬。交易员表示，目前台债 维持区间盘整格局，盘中因台股涨幅扩大带动106/4殖利率区间偏升，但幅度相当有限，后续关注本周稍后央 行理监事会议及第三季发债计划出炉。 他们指出，财政部周五将公布第三季发债计划，其中首档五年增额券最快可能下周就展开发行前交易，可 望吸引部分交投转进并对106/4转趋观望，使盘面暂缺明显带盘讯息，短线料主流券暂在区间内狭幅盘整。 “真正问题就是筹码的稳定度，106/4筹码要再清洗过。”一位大型银行交易员说。 部分交易商认为，上日106/4期公债前三大持券比率为36%，筹码集中度略显偏低，显示筹码仍待清洗乾净 利于殖利率偏升，但该券殖利率逢高仍见买盘，料暂先盘整观望央行理监事会后记者会及发债计划等变数厘清 。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步 细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不 变。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.75-0.79%；10年指标券106/4殖利率区间暂看在1.05 -1.10%。 美国公债收益率周一跳涨，此前纽约联邦储备银行总裁杜德利就货币政策发表鹰派讲话，提振对美联储将 继续加息的预期。指标10年期公债收益率从上周五尾盘的2.16%升至2.19%，且高于隔夜交易时段 触及的低位2.14%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.05 0.7630% 0.7600-0.7630% 1.5 10 106/4 +1.56 1.0880% 1.0715-1.0999% 83.5 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0880% 5 106/5 0.7630% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)