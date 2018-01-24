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January 24, 2018 / 7:22 AM / 更新于 a day ago

台湾债市：10年债殖利率收跌但脱离日低，轧空后劲不足后市随美债变动

2 分钟阅读

    * 10年债殖利率虽收跌但脱离日低点
    * 弹高后修正走势或告一段落，后市随美债变动
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.07%

    路透台北1月24日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周三第二日收
低，但脱离日低点。交易员表示，今日107/2持续上演轧空行情，但因近期已修正一段且买
盘追价乏力，终场殖利率几以日高点作收。
    
    他们称，寿险业自元旦以来持续卖券令整条殖利率曲线向上修正，但逢高吸引银行买盘
进驻后引发107/2的轧空走势，惟冷券市场因报价偏宽，殖利率未能随107/2等幅下修，再加
上10年券在1.03-1.05%有较大压力，致使今日轧空气势未能延续至终场。
    
    〞不太确定轧空是否结束了，我觉得观察重点要看冷券卖压是否消化。〞一位大型证券
商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称，107/2发行前交易殖利率自上周逾1.12%回档修正至今日低
点1.028%，幅度也将近10个基点，在凌厉的轧空过程中，自然也会引发先前被套牢的筹码顺
势解套，再加上银行买盘只会设定利率承接而不会追低，也造成了轧空气势受到影响。
    
    此外，交易员指出，虽然107/2昨日出现明显的轧空行情，但空单却自58.5亿台币增加
至60.5亿。由于空单持有者以银行为大宗，令人怀疑这些空单也许是基于避险需求的布局，
没有非得回补的必要。
    
    一票券商交易员就称，60.5亿台币的空单中，银行业持有46亿、证券业10亿、票券业则
有4.5亿台币。从昨日多头轧空但空单量却不减反增来看，空头似乎也不是省油的灯。  
    
    前述大型证券交易员认为，107/2发行前交易殖利率经过轧空后，短线料将随美债陷于
区间震荡。
   
    10年新债107/2殖利率今日续创发行前交易以来新低，并创同年券逾一周低位，同年券
此前收盘低位为1月15日的1.0393%；指标五年券107/1殖利率也创逾两周新低
，前低为1月8日的0.6770%。
    
    美国公债收益率周二下滑，交投淡静，与日本公债走势一致，此前日本央行维持利率目
标不变，且央行总裁的讲话打消了 其将撤走宽松货币政策的臆测。
    
    交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率区间料在0.68-0.72%；10年券107/2期发行前
交易殖利率区间则料1.02-1.07%。      
     
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5   107/1                      -1.25     0.7000%   0.6900-0.7070%       50.0
  10   107/2                      -0.50     1.0468%  *1.0280-1.0470%       88.5
  注 * 表10年新债107/2自1月18日展开发行前交易以来新低。
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0468%
   5     107/1                       0.7000%
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)   

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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