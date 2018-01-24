台湾债市：10年债殖利率收跌但脱离日低，轧空后劲不足后市随美债变动

* 10年债殖利率虽收跌但脱离日低点 * 弹高后修正走势或告一段落，后市随美债变动 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.02-1.07% 路透台北1月24日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周三第二日收 低，但脱离日低点。交易员表示，今日107/2持续上演轧空行情，但因近期已修正一段且买 盘追价乏力，终场殖利率几以日高点作收。 他们称，寿险业自元旦以来持续卖券令整条殖利率曲线向上修正，但逢高吸引银行买盘 进驻后引发107/2的轧空走势，惟冷券市场因报价偏宽，殖利率未能随107/2等幅下修，再加 上10年券在1.03-1.05%有较大压力，致使今日轧空气势未能延续至终场。 〞不太确定轧空是否结束了，我觉得观察重点要看冷券卖压是否消化。〞一位大型证券 商交易员说。 另一大型证券商交易员则称，107/2发行前交易殖利率自上周逾1.12%回档修正至今日低 点1.028%，幅度也将近10个基点，在凌厉的轧空过程中，自然也会引发先前被套牢的筹码顺 势解套，再加上银行买盘只会设定利率承接而不会追低，也造成了轧空气势受到影响。 此外，交易员指出，虽然107/2昨日出现明显的轧空行情，但空单却自58.5亿台币增加 至60.5亿。由于空单持有者以银行为大宗，令人怀疑这些空单也许是基于避险需求的布局， 没有非得回补的必要。 一票券商交易员就称，60.5亿台币的空单中，银行业持有46亿、证券业10亿、票券业则 有4.5亿台币。从昨日多头轧空但空单量却不减反增来看，空头似乎也不是省油的灯。 前述大型证券交易员认为，107/2发行前交易殖利率经过轧空后，短线料将随美债陷于 区间震荡。 10年新债107/2殖利率今日续创发行前交易以来新低，并创同年券逾一周低位，同年券 此前收盘低位为1月15日的1.0393%；指标五年券107/1殖利率也创逾两周新低 ，前低为1月8日的0.6770%。 美国公债收益率周二下滑，交投淡静，与日本公债走势一致，此前日本央行维持利率目 标不变，且央行总裁的讲话打消了 其将撤走宽松货币政策的臆测。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率区间料在0.68-0.72%；10年券107/2期发行前 交易殖利率区间则料1.02-1.07%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 -1.25 0.7000% 0.6900-0.7070% 50.0 10 107/2 -0.50 1.0468% *1.0280-1.0470% 88.5 注 * 表10年新债107/2自1月18日展开发行前交易以来新低。 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0468% 5 107/1 0.7000% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)