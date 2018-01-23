台湾债市：10年债殖利率早盘创一周新低，寿险抛券利空钝化空单回补

路透台北1月23日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周二早盘走跌，创同年券一周盘中低位。交易员表示，由于大型银行买盘陆续逢高进场，让寿险抛券利空逐渐淡化，带动指标券空单回补，令五年及10年指标券殖利率同步回测前低，后续仍须留意美债后市。

他们并称，随着寿险抛券卖压逐渐消化，在停损步调趋缓下，各年期指标券殖利率向上压力缓解，市场转趋担心此前空单已达一定量能，后续恐引发轧空题材，且近期台币强势上涨也利于短券偏多，使盘中空单回补的意愿较为提高。

〞早上有点空单回补的感觉，不过还是要小心。〞一大型证券交易员说。

当地时间10:04，10年新债107/2殖利率盘中最低1.0505%，同年券此前盘中低位为1月16日的1.0420%；指标五年券107/1殖利率盘中最低0.7120%，亦创同年券逾一周新低，前低为1月11日的0.7100%。

另位民营银行交易员称，这波外资汇入有引导部分资金流入短券，但量能有限；短线台债偏空气氛虽见改善，但走势仍料震荡，目前暂消化轧空议题窜起的担忧，思考此前空方走势是否过头了。

本地时间10:31，10年券107/2发行前交易殖利率跌4.05基点至1.0520%，成交59.5亿台币；五年券107/1殖利率也跌3.69基点至0.7120%；至于台股加权指数则跌0.15%。

美债收益率周一上涨，此前在美国联邦政府停摆进入第三天之际，美国议员就重开联邦政府达成协议。美债早盘遭抛售，指标10年债殖利率触及三年半高位。尽管升至高位，但周一市场的走势相对迟滞。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易主要区间在1.04-1.08%；五年券107/1殖利率区间则在0.70-0.74%。

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