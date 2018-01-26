台湾债市：10年债殖利率早盘创近三周新低，利空钝化带动区间偏多

路透台北1月26日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周五早盘续跌，创近三周盘中新低。交易员表示，由于美国指标10年债殖利率上日稍有拉回，及寿险抛券卖压去化良好，短线境内外利空钝化，带动台债区间偏多整理，但仍须留意美债后市及10年新债标售变数。

他们并称，107/2空单量周四微增至64.5亿台币，仍续靠向该券标售总额250亿台币的三分之一，目前多数空单并不打算回补，而随着新债标售时程逼近，标债变数的影响将陆续发酵。

〞利空的讯息钝化，量没有放大，多空仍在僵持。〞一位大型证券交易员说。

美国公债价格周四上涨，受七年期公债标售需求强劲和美国总统特朗普称希望强势美元的言论提振，他的讲话和上日财长努钦的说法互相矛盾。尾盘美国10年期公债收益率跌至2.626%，低于周三的2.654%。

本地时间10:14，10年券107/2发行前交易殖利率跌2.27基点至1.0133%，成交27亿台币；最低触及1.0106%，同年券盘中前低为1月9日的0.9840%。五年券107/1殖利率也跌1.88基点至0.6700%；至于台股加权指数则跌0.54%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易主要区间在1.00-1.04%；五年券107/1殖利率区间则在0.66-0.70%。

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