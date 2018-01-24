台湾债市：10年债殖利率早盘创近两周新低，因多头轧空且台股下跌

路透台北1月24日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周三早盘下跌，创同年券近两周盘中低位。交易员表示，因银行买盘持续做多试图迫使空单回补，且台股自高档回落，跌幅有扩大趋势。

他们指出，虽然107/2昨日上演轧空行情，但空单却是不减反增，自58.5亿台币增加至60.5亿。由于空单持有者以银行为大宗，交易商也怀疑，这些空单也许是基于避险需求的布局，没有非得回补的必要。

〞空单平均成本接近1.1%，但因大部分是银行，真正交易单或许不多。〞一大型证券交易员说。

另一票券商交易员则称，60.5亿台币的空单中，银行业持有46亿、证券业10亿、票券业则有4.5亿台币。从昨日多头轧空但空单量却不减反增来看，空头似乎也不是省油的灯。

本地时间10:12，10年券107/2发行前交易殖利率跌1.58基点至1.0360%，成交52.5亿台币。盘中最低见1.0280%，同年券此前盘中低位为1月12日的1.0200%。五年券107/1殖利率也跌1.95基点至0.6930%；至于台股加权指数则跌0.94%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易主要区间在1.03-1.06%；五年券107/1殖利率区间则在0.685-0.72%。

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