台湾债市：10年债殖利率早盘升创一周新高，受美债利空冲击关注空单变化

路透台北1月30日 - 台湾指标10年公债107/2期发行前交易殖利率周二早盘走升。交易员表示，因美国指标10年债殖利率续扬穿过2.70%整数关卡，带动台债区间偏空，107/2殖利率一度升至一周新高，惟空单偏多担忧轧空而收敛升幅暂在1.06%附近盘整，后续关注空单变化。

他们指出，107/2空单量周一虽微减至74.5亿台币，但仍接近该券标售总额250亿台币的三分之一，对该券形成保护伞，且台债寿险抛券卖压影响也渐钝化，短线反应美债利空，料该券殖利率区间偏升。

〞卡在美债利空不断冲击，大家比较谨慎。〞一位大型银行交易员说。

他们并称，由于美国指标10年债殖利率近一个月弹幅逾30个基点，市场转趋关注美债走势，相较而言台债表现稳固，毕竟107/2空单偏多让轧空预期仍在，因此限缩台债10年指标券升幅不致太高。

另位大型证券交易员也称，很佩服银行勇敢承接，吸纳到寿险抛券卖压，而现在银行买券需求还在，但寿险供给却减少一点，感觉银行资金明显宽裕。

美国公债收益率周一急升至逾三年高位，此前一欧洲央行官员的讲话巩固了，随着经济前景改善，全球主要央行将缩减刺激计划的预期。尾盘美国10年期公债收益率盘中升至2.727%的峰值，此为2014年4月来最高。尾盘收益率升幅收敛报2.701%。

本地时间10:38，10年券107/2发行前交易殖利率升1.60基点至1.0630%，成交49.5亿台币；盘中最高1.0655%创一周新高，前高为1月23日的1.0815%。五年券107/1则暂无成交；至于台股加权指数则跌0.44%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易主要区间在1.05-1.07%；五年券107/1殖利率区间则在0.68-0.72%。

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