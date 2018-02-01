台湾债市：10年债殖利率早盘横向整理，市场偏鸽派解读杨金龙接任央行总裁

路透台北2月1日 - 台湾指标10年债107/2期发行前交易殖利率周四盘初横向整理。交易员表示，行政院核定央行总裁由现任副总裁杨金龙接任，料延续现任总裁彭淮南的宽松货币基调，市场偏鸽派解读，加以107/2空单持续垫高也维系轧空氛围，该券暂在既有区间盘整。

他们指出，107/2空单量周三微增至86亿台币，超过该券标售总额250亿台币的三分之一，该券空单量居高不下缓和美债利空冲击，短线料台债续在区间内整理，后续留意殖利率逢低恐见去年第四季发行的冷券套牢卖压。

〞总裁人事已经没有惊喜，大家都猜到。〞一位大型证券交易员说。

另位大型银行交易员也称，央行总裁由杨金龙升任的人事底定，预计双率政策不致出现明显变化，不过美国今年看升三次，上半年台湾升息压力还不大，但随着下半年升息压力增高，将带动升息机率升高。

台湾行政院周四宣布，核定央行现任副总裁杨金龙为下届中央银行总裁。分析师认为央行货币政策不至转向。

另柜买中心表示，107/2殖利率盘中高位1.4300%为报错价，交易商将会申请改帐。

美国长短期公债收益率差周三缩窄至逾十年最低，因美国政府倾向发售更多短债，填补预期不断增加的财赤。而美联储发布货币政策声明，预计通胀上升，巩固今年加息至少三次的预期。尾盘美国10年债收益率变动不大，报2.726%，之前触及近四年高位2.754%。

本地时间11:08，10年券107/2发行前交易殖利率升0.10基点至1.0380%，成交29亿台币；五年券107/1暂无成交；至于台股加权指数则涨0.74%。

交易员预估，今日10年券107/2发行前交易主要区间在1.02-1.05%；五年券107/1殖利率区间则在0.67-0.70%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率曲线趋平，因美国增发短债且美联储暗示加息

--《焦点》美联储维持利率不变，预计通胀今年攀升

--《综述》美国民间就业岗位劲增，薪资增长回温(完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)