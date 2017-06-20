台湾债市：10年债殖利率早盘狭幅整理，观望央行理监事会及发债计划

路透台北6月20日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二早盘狭幅整理。交易员表示，尽管美国10年公债殖利率周一收升，但盘初台债主流券仍在1.07-1.08%间盘整，短线欠缺明确交投方向，观望本周稍后央行理监事会议及第三季发债计划出炉。

他们指出，财政部周五将公布第三季发债计划，其中首档五年新券可能下周就展开发行前交易，换券题材下带动部分交投转趋离场观望，使盘面暂缺明显带盘标的，今日料台债主流券暂在既有区间窄幅波动。

“ 主力不想在这边带盘，退场观望的比较多。”一位大型银行交易员说。

台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不变。

本地时间10:35，106/4殖利率升0.41基点至1.0765%，成交27亿台币；五年券106/5则升0.05基点至0.7630%，成交1.5亿台币；台股加权指数涨0.72%。

美国公债收益率周一跳涨，此前纽约联邦储备银行总裁杜德利就货币政策发表鹰派讲话，提振对美联储将继续加息的预期。指标10年期公债收益率从上周五尾盘的2.16%升至2.19%，且高于隔夜交易时段触及的低位2.14%。

交易员预估，今天106/4殖利率交易区间暂看在1.07-1.09%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率上涨，因纽约联储总裁杜德利发表鹰派讲话

--美国利率：芝加哥联储总裁埃文斯称，值得等到年底再评估是否续升息(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)