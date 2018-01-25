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January 25, 2018 / 6:43 AM / a day ago

台湾债市：10年债殖利率连三跌续创近两周新低，关注空单水位及美债后市

2 分钟阅读

    * 10年指标债殖利率连三跌创近两周新低
    * 后续关注107/2空单水位及美债后市
    * 107/2殖利率明日主要区间料在1.03-1.07%

    路透台北1月25日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周四连续第三
日收跌，续创近两周新低。交易员表示，由于台债偏空气氛改善及美国指标10年债殖利率在
亚洲盘小幅拉回，带动五年及10年指标券殖利率齐收日低再探波段低位，后续关注107/2空
单水位及美债后市。
    
    他们并称，107/2空单量周三续增至62亿台币，逐渐靠向该券标售总额250亿台币的三分
之一，显示有新空单趁殖利率回档建立部位，若该券空单水位逐步垫高，料较利于轧空效应
发酵，且近期外资汇入有助于五年券区间偏多，企图藉此引领10年新债殖利率回档整理。
    
    〞今天轧空成分还是有，再来要看空单状况。〞一位大型证券交易员说。 
    
    另位大型证券交易员也称，尽管今日五年及10年指标债殖利率同收日低，但皆分别来到
0.68%、1.03%的低档压力区，要进一步突破并不容易，预估明日主流券陷入盘整的可能性较
高，除非美债走势出现明显变化，才会跳脱既有区间。
    
    一位银行交易员指出，市场大量吸纳掉寿险端抛券卖压，让台债气氛已由空头转趋中性
，且有多方企图藉由五年指标券107/1拉低10年新债殖利率；但美债利空变数未除，短线暂
且在大区间内盘整观望筹码变化，再来则关注107/2标售结果。 
    
    10年新债107/2殖利率今日续收创发行前交易以来新低，并创同年券近两周低位，同年
券此前收盘低位为1月12日的1.0345%；指标五年券107/1殖利率也创逾两周新
低，前低为1月8日的0.6770%。
    
    美国公债价格周三下滑，此前美国财长努钦支持美元走软，以扶助提振美国的全球贸易
，打破了往届政府支持强势美元的政策传统。尾盘美国10年期公债收益率升至2
.652%，上日尾盘则报2.622%。  
    
    交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率区间料在0.68-0.72%；10年券107/2期发行前
交易殖利率区间则料1.03-1.07%。      
     
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                     (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5   107/1                      -1.12     0.6888%   0.6888-0.6950%        6.0
  10   107/2                      -1.08     1.0360%   1.0360-1.0595%       81.0
  年      期别                        收盘价
  期                           
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0360%
   5     107/1                       0.6888%
   2     106/7                      没有成交
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)   

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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