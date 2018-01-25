台湾债市：10年债殖利率连三跌续创近两周新低，关注空单水位及美债后市

* 10年指标债殖利率连三跌创近两周新低 * 后续关注107/2空单水位及美债后市 * 107/2殖利率明日主要区间料在1.03-1.07% 路透台北1月25日 - 台湾10年债107/2期发行前交易殖利率周四连续第三 日收跌，续创近两周新低。交易员表示，由于台债偏空气氛改善及美国指标10年债殖利率在 亚洲盘小幅拉回，带动五年及10年指标券殖利率齐收日低再探波段低位，后续关注107/2空 单水位及美债后市。 他们并称，107/2空单量周三续增至62亿台币，逐渐靠向该券标售总额250亿台币的三分 之一，显示有新空单趁殖利率回档建立部位，若该券空单水位逐步垫高，料较利于轧空效应 发酵，且近期外资汇入有助于五年券区间偏多，企图藉此引领10年新债殖利率回档整理。 〞今天轧空成分还是有，再来要看空单状况。〞一位大型证券交易员说。 另位大型证券交易员也称，尽管今日五年及10年指标债殖利率同收日低，但皆分别来到 0.68%、1.03%的低档压力区，要进一步突破并不容易，预估明日主流券陷入盘整的可能性较 高，除非美债走势出现明显变化，才会跳脱既有区间。 一位银行交易员指出，市场大量吸纳掉寿险端抛券卖压，让台债气氛已由空头转趋中性 ，且有多方企图藉由五年指标券107/1拉低10年新债殖利率；但美债利空变数未除，短线暂 且在大区间内盘整观望筹码变化，再来则关注107/2标售结果。 10年新债107/2殖利率今日续收创发行前交易以来新低，并创同年券近两周低位，同年 券此前收盘低位为1月12日的1.0345%；指标五年券107/1殖利率也创逾两周新 低，前低为1月8日的0.6770%。 美国公债价格周三下滑，此前美国财长努钦支持美元走软，以扶助提振美国的全球贸易 ，打破了往届政府支持强势美元的政策传统。尾盘美国10年期公债收益率升至2 .652%，上日尾盘则报2.622%。 交易员预估，明日五年期107/1公债殖利率区间料在0.68-0.72%；10年券107/2期发行前 交易殖利率区间则料1.03-1.07%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 -1.12 0.6888% 0.6888-0.6950% 6.0 10 107/2 -1.08 1.0360% 1.0360-1.0595% 81.0 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 107/2 1.0360% 5 107/1 0.6888% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)