台湾债市：10年债殖利率连两日收升至逾一周高位，保险业抛冷券受瞩目

* 指标10年公债殖利率连两日收升至一周新高 * 保险业续抛冷券，后续值得关注 * 106/9明日殖利率主要区间料在0.94-0.98% 路透台北1月4日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四连两日收升至逾一周高位。交易员指出，寿险业在冷券市场持续抛出10年以上冷券，而10年公债殖利率开低后卖压出笼终升破月线0.96%关卡，持续靠向0.995%季线附近寻求支撑。 他们表示，新IFRS 9实施后保险业受到新制影响，可将持有到期的券种重新分类至备供出售项下，部分大型保险业有实现资本利得的压力，因而在冷券市场抛出长券；并带动前端的10年和五年主流券殖利率收升。 〞目前为止抛了很多，换手也还算顺利。但你不知道后续还有多少要卖。〞一位大型证券商交易员说。 IFRS 9是国际会计准则理事会（IASB）于2014发布的新金融工具，以此重新分类金融资产、衡量与减损方式，台湾金融机构也在2018年1月1日开始适用IFRS 9。 一家大型保险公司交易员表示，各家保险业都多少有实现利得的压力，不过目前为止银行接手买盘还不差。台债也时常有缺券的问题，持券实现获利之后，要买入足够的新券常有困难；至于IFRS 9新制的问题则是各家不一。 〞据我所知还有一、二家保险业者因系统关系还不能做(转换科目)，预期到下周初都可能受到冷券卖压重的影响。〞前述交易员说。 **先视为技术性反弹** 部分交易人士认为，主流券殖利率先前跌幅已深，多方追价意愿谨慎、空方趁势酝酿反弹行情，收敛此前超跌的部分；目前可定位为技术性反弹，暂且不必认为台债转为空头走势，后续关注美债后市及终端买盘承接力道。 〞今天有点多杀多，就有停损单出来。〞一位大型证券交易员说。 至于五年新券107/1将于下周二(9日)标售，交易员认为，近日台债空方气氛增温，107/1空单量上日增至20亿台币，但该券发行量仅250亿台币且上半年仅一档五年券，料不致于标高，得标利率先看落于0.6238-0.6799%区间内。 交易员预估，明日10年公债106/9主要交易区间料在0.94-0.98%；五年券107/1发行前交易区间料在0.63-0.68%。 美债收益率周三基本持平，因美联储(FED)发布的12月会议记录显示，决策者对当前的低通胀预期感到忧虑，认为近期的税务改革将会提振消费者支出，使交易员坚持美联储将在今年逐渐升息观点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 107/1 +2.52 0.6618% 0.6400-0.6630% 63.0 10 106/9 +3.86 0.9635% 0.9200-0.9650% 114.5 年 期别 报价(% 期 ) 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9635% 5 107/1 0.6618% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜/高洁如；审校 张喜良)