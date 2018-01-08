台湾债市：10年债殖利率连四日收升，寿险业续抛冷券市场气氛偏空

* 指标10年公债殖利率连四日收升 * 寿险业续抛冷券，市场气氛偏空 * 观察标债结果及冷券卖压何时结束 * 明日10年公债期殖利率主要区间料在0.97-1.02% 路透台北1月8日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一连四日收升。交 易员指出，受到寿险业持续抛售冷券，且外在环境气氛偏空影响，今天10年券殖利率延续上 周升势，进一步收升；短线观察重点在明日五年券标债结果，以及冷券卖压何时消化完毕。 他们表示，近来寿险业进场狂抛冷门券，而来自大型银行的接手尚属强劲，让亦冷门券 交投转趋热络；相较之下，随资金大举流往冷券，致指标债交投急冻。 〞资金都往冷券跑，市场气氛保守，指标券变得爹不疼，娘不爱，刚好有人出来倒货， 利率就弹上来啦。〞一大型证券商交易员说，〞短线先看冷券卖压消化完了没。〞 他们指出，今年一开始多方即以缺券题材积极做多，带动殖利率一路急挫，只是没有料 到寿险业见殖利率挫低，逢低纷纷大举获利了结；而随寿险业狂抛冷券，银行买盘亦跟着往 后退，促殖利率急弹，市场气氛亦偏空。 另一大型证券商交易员说，寿险业出手大抛冷门券，因买盘主要来自大型银行，但随殖 利率弹升，且市场气氛偏空，大型银行买盘跟着往后退，短线殖利率有望续弹，〞他们（大 型银行）都在高雄等(着买)，现在车子只开到桃园，还早咧。〞 一大型银行交易员说，今天10年券殖利率延续上周升势，盘中一度冲破1.0%大关，惟随 即引买盘进场，终场收在1.00%以下，惟市场气氛仍偏空，短线观察重点在冷券卖压何时消 化完毕。 一大型寿险公司交易员证实，近日的确在抛售存续期间在10-20年的冷门券，主要是考 量殖利率已来到相对低点，逢低先行获了结，〞央行未来降息机会不大，有获利就先出，因 为大家都把殖利率撑到这么低啊。〞 交易员预估，明日五年期107/1期公债发行前交易殖利率区间料在0.67-0.70%；10年106 /9期公债殖利率区间料在0.97-1.02%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 107/1 +0.70 0.6770% 0.6750-*0.6850% 7.0 10 106/9 +2.19 0.9999% 0.9880-1.0050% 57.0 *创该期券发行前交易以来新低 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 0.9999% 5 107/1 0.6770% 2 106/7 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)