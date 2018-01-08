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台湾债市：10年债殖利率连四日收升，寿险业续抛冷券市场气氛偏空
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January 8, 2018 / 7:27 AM / a day ago

台湾债市：10年债殖利率连四日收升，寿险业续抛冷券市场气氛偏空

2 分钟阅读

    * 指标10年公债殖利率连四日收升
    * 寿险业续抛冷券，市场气氛偏空
    * 观察标债结果及冷券卖压何时结束
    * 明日10年公债期殖利率主要区间料在0.97-1.02%

    路透台北1月8日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一连四日收升。交
易员指出，受到寿险业持续抛售冷券，且外在环境气氛偏空影响，今天10年券殖利率延续上
周升势，进一步收升；短线观察重点在明日五年券标债结果，以及冷券卖压何时消化完毕。
    
    他们表示，近来寿险业进场狂抛冷门券，而来自大型银行的接手尚属强劲，让亦冷门券
交投转趋热络；相较之下，随资金大举流往冷券，致指标债交投急冻。
    
    〞资金都往冷券跑，市场气氛保守，指标券变得爹不疼，娘不爱，刚好有人出来倒货，
利率就弹上来啦。〞一大型证券商交易员说，〞短线先看冷券卖压消化完了没。〞
    
    他们指出，今年一开始多方即以缺券题材积极做多，带动殖利率一路急挫，只是没有料
到寿险业见殖利率挫低，逢低纷纷大举获利了结；而随寿险业狂抛冷券，银行买盘亦跟着往
后退，促殖利率急弹，市场气氛亦偏空。
    
    另一大型证券商交易员说，寿险业出手大抛冷门券，因买盘主要来自大型银行，但随殖
利率弹升，且市场气氛偏空，大型银行买盘跟着往后退，短线殖利率有望续弹，〞他们（大
型银行）都在高雄等(着买)，现在车子只开到桃园，还早咧。〞
    
    一大型银行交易员说，今天10年券殖利率延续上周升势，盘中一度冲破1.0%大关，惟随
即引买盘进场，终场收在1.00%以下，惟市场气氛仍偏空，短线观察重点在冷券卖压何时消
化完毕。
    
    一大型寿险公司交易员证实，近日的确在抛售存续期间在10-20年的冷门券，主要是考
量殖利率已来到相对低点，逢低先行获了结，〞央行未来降息机会不大，有获利就先出，因
为大家都把殖利率撑到这么低啊。〞
    
    交易员预估，明日五年期107/1期公债发行前交易殖利率区间料在0.67-0.70%；10年106
/9期公债殖利率区间料在0.97-1.02%。
    
      
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)           区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                                (亿台币)
 期                                                                   
  5   107/1                      +0.70     0.6770%   0.6750-*0.6850%       7.0
 10   106/9                      +2.19     0.9999%    0.9880-1.0050%      57.0
 *创该期券发行前交易以来新低
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选          
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       0.9999%
   5     107/1                       0.6770%
   2     106/7                      没有成交
 (完)         

 (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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