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台湾债市：10年债殖利率连四日收跌，基本面和筹码面主导气氛偏多
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2017年6月26日 / 早上6点15分 / 1 个月内

台湾债市：10年债殖利率连四日收跌，基本面和筹码面主导气氛偏多

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年公债殖利率收创逾一周新低，呈连四跌
    * 基本面和筹镇码面主导行情，市场气氛续偏多
    * 通膨温和及第三季发债少，季底做帐行情发酵
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.02-1.05%

    路透台北6月26日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一连四日收跌，续创逾一周新低。交易员表示，台债今天不畏台股大涨，殖利率持续走低；短线殖利率继续看跌，观察重点在美债走势。
        
    他们指出，今天台债由基本面和筹码面主导行情，受到通膨展望温和及第三季发债量少等利多消息激励，季底做帐行情持续发酵，带动殖利率开低收跌。
    
    〞本周会有一波做梦行情，就是殖利率会往下走啊，因为季底做帐行情。〞一大型银行交易员说。
    
    台湾央行上周四理监事会议决议维持政策利率不变。总裁彭淮南称，理监事会一致决议维持利率不变，主要考量因素是台湾当前通膨压力及通膨展望温和，利率没有调升的必要。
    
    央行上周四表示，下半年受菸税调高等影响，预估CPI涨幅将较上半年为高；惟全球通膨预期温和，且原油价格下滑且内部需求尚缓，预测今年CPI年增率为1.07%，核心CPI年增率则为1.11%，通膨展望维持稳定。
    
    一大型证券商交易员称，目前美国10年指标殖利率在2.15%附近，仍属偏多格局，短线10年台债殖利率有望持续走低，且有机会回测1.0%整数大关，〞1.0%应该会跌破，因为目前盘面上唯一的利空因子是台股继续上涨，利空因子不反应就是利多，(往下)力道就会出来。〞
    
    台湾加权股价指数周一放量收涨1.31%，至10,513.96点，创逾27年收盘新高。
    
    交易员并指出，目前市场气氛仍偏多，短线殖利率仍看跌，但10年券殖利率若回测1.0%附近即将引大型行库出单出笼，往下空间有限。    
    
    台湾财政部上周五公布，今年第三季将发行950亿台币甲类公债，以及250亿台币国库券；而第三季首期公债为五年期106/5增额券，金额250亿台币。      
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.70-0.75%；10年指标券106/4殖利率区间估在1.02-1.05%。
           
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -1.30     0.7350%  0.7250-0.7350%      23.5
   10   106/4                      -1.87     1.0380%  1.0310-1.0428%      83.5
          
  30    105/14                      没有成交
  20     105/9                      没有成交
  10     106/4                       1.0380%
   5     106/5                       0.7350%
   3     105/1                      没有成交
   2    105/12                      没有成交
    
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              
 

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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