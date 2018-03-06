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亚洲
March 6, 2018 / 3:11 AM / a day ago

台湾债市：10年公债早盘随美债殖利率弹升，短线观察20年券标售结果

1 分钟阅读

路透台北3月6日 - 台湾指标10年期公债107/2殖利率周二早盘弹升。交易员称，受美债殖利率收高，及台股早盘上涨等影响，台债殖利率止跌走扬，惟交投偏冷；短线观察重点在周四的20年券标售结果。

他们表示，10年券殖利率在连六日收低后，随殖利率最低跌到1.00%附近，短线震荡幅度较大，且因美债、美股均收高，另IRS(利率交换契约，即Interest Rate Swaps)今天跟着往上走，促使殖利率止跌弹升。

〞殖利率跟着美债弹上来了，但成交量不大，这种盘只要有人丢3、5亿台币，利率就会往上弹。〞一大型证券商交易员说，〞跟着美债、跟着筹码和IRS走，今天IRS有上来。〞

另一大型证券商交易员指出，随美债殖利率弹高至2.88%附近，且贸易战议题暂时停歇，料美债殖利率有机会进一步往上弹升，致台债早盘气氛略偏弱势。

他们指出，美国10年指标债殖利率目前仍在2.8%以上高档区，由于趋势处于相对弱势，后续殖利率有机会往上测2.95%，甚至往3%靠拢，届时台债即有利差修正疑虑；而短线观察重点仍在20年券标债结果。

指标美国公债< US10YT=RR>收益率周一尾盘报2.884%，较上周五收盘攀升2.7个基点。

本地时间11:00；10年券107/2殖利率涨1.61基点至1.0186%，成交21亿台币；台股加权指数则涨0.99%。

交易员预估，今日107/2殖利率主要成交区间在1.0-1.03%。

最新相关报导链接： —美国债市：公债收益率跟随股市上涨，因贸易战忧虑缓和 —《综述》特朗普加大对加墨两国的贸易压力；共和党资深人士劝其三思 —美国股市：收高，因贸易战忧虑缓解(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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