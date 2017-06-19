台湾债市：10年公债殖利率从波段高位滑落，筹码清洗后料暂在区间横向整理

* 10年公债殖利率从波段高位滑落 * 筹码清洗后料暂在区间横向整理 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月19日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一从波段高位滑 落。交易员表示，随着美债殖利率回跌及106/4筹码渐渐沉淀，带动106/4殖利率小幅拉回整 理，今日暂在现有区间狭幅盘整。 他们指出，上周106/4筹码经过反覆清洗，一度引领该券殖利率盘中弹触1.11%创逾一个 月新高，现在筹码转入银行投资盘手中，料殖利率回归区间整理格局，但底部区间已渐往上 ，毕竟有交易商在该券殖利率弹升过程中受伤，对殖利率回档追价意愿将越来越犹豫。 “筹码已经洗过，基本上就是上下移动了。”一位大型银行交易员说。 交易员认为，106/4新券筹码不稳定的利空逐渐消除，市场不安的氛围渐转趋安定，短 线台债将随美债在区间内波动，后续观望美债提供进一步指引。 交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.75-0.80%；10年指标券106/4殖利 率区间估在1.05-1.10%。 美国公债收益率上周五下跌，各年期公债收益率当周周线下滑，此前美国公布的房屋开 工数据弱于预期，点燃对美联储(FED)在今年余下时间再次升息的疑虑。指标10年期公债US 10YT=RR收益率从周四尾盘的2.162%跌至2.155%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -0.95 0.7625% 0.7550-0.7625% 2.5 10 106/4 -2.01 1.0724% 1.0688-1.0850% 64.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0795% 5 106/5 0.7625% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)