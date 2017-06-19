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台湾债市：10年公债殖利率从波段高位滑落，筹码清洗后料暂在区间横向整理
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2017年6月19日 / 早上7点42分 / 2 个月内

台湾债市：10年公债殖利率从波段高位滑落，筹码清洗后料暂在区间横向整理

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年公债殖利率从波段高位滑落
    * 筹码清洗后料暂在区间横向整理
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10%

    路透台北6月19日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周一从波段高位滑
落。交易员表示，随着美债殖利率回跌及106/4筹码渐渐沉淀，带动106/4殖利率小幅拉回整
理，今日暂在现有区间狭幅盘整。

    他们指出，上周106/4筹码经过反覆清洗，一度引领该券殖利率盘中弹触1.11%创逾一个
月新高，现在筹码转入银行投资盘手中，料殖利率回归区间整理格局，但底部区间已渐往上
，毕竟有交易商在该券殖利率弹升过程中受伤，对殖利率回档追价意愿将越来越犹豫。
    
    “筹码已经洗过，基本上就是上下移动了。”一位大型银行交易员说。
   
    交易员认为，106/4新券筹码不稳定的利空逐渐消除，市场不安的氛围渐转趋安定，短
线台债将随美债在区间内波动，后续观望美债提供进一步指引。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.75-0.80%；10年指标券106/4殖利
率区间估在1.05-1.10%。
    
    美国公债收益率上周五下跌，各年期公债收益率当周周线下滑，此前美国公布的房屋开
工数据弱于预期，点燃对美联储(FED)在今年余下时间再次升息的疑虑。指标10年期公债US
10YT=RR收益率从周四尾盘的2.162%跌至2.155%。   
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -0.95     0.7625%  0.7550-0.7625%       2.5
   10   106/4                      -2.01     1.0724%  1.0688-1.0850%      64.0
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0795%
   5     106/5                       0.7625%
   3     105/1                      没有成交
   2     106/1                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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