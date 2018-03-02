台湾债市：10年公债殖利率早盘创近两个月新低，美贸易保护吓阻股市

路透台北3月2日 - 台湾指标10年期公债107/2殖利率周五早盘下跌。美国总统特朗普(川普)似有高举贸易保护大旗的举措，吓阻股市多头，避险买盘进场下，10年台债殖利率跌至近两个月低位。

交易员表示，全球龙头美国若祭出贸易保护壁垒，将不利全球景气复苏，仰赖出口为成长重心的台湾可能受伤更甚，此刺激避险买盘进场。

〞不过川普是生意人，相信他的举措不会到引发到贸易战的程度，〞一位大证券商交易员说。

因此，交易员认为，此消息面料对股债市影响会是短线，估计美国第二季通膨可能上扬，加以数据面若表现很好，美国的债市殖利率往上，也可能带动台债殖利率走高。

本地时间10:12，107/2殖利率报1.0050%，下跌2.8基点，稍早最低触及1.0035%，成交15.5亿台币；指标10年公债此前盘中低位为1月9日的0.9840%。同时间台股加权指数则跌0.88%。

交易员预估，今日107/2殖利率主要成交区间在1.02-1.05%。

美国公债收益率周四下跌，10年期美债收益率触及近三周低位，因美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关税，令投资者担忧美国贸易伙伴可能报复，导致消费者成本增加。指标美国10年期公债收益率报2.811%，较周三尾盘下跌约6个基点。

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