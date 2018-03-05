台湾债市：10年公债殖利率早盘走跌，估周四标债优于预期引短多进场

路透台北3月5日 - 台湾指标10年期公债107/2殖利率周一早盘走跌，并创10年券近两个月盘中新低。交易员称，美债殖利率上周五虽收升，惟市场估周四将标售的20年券在寿险进场抢标之下，有望标的比较预期好，吸引短线买盘进场着墨，促使殖利率下跌，但交投极冷，开盘近两小时方有成交。

他们指出，一般而言，周一台债交投即属例行的偏冷，加上今天冷券市场买卖双方对价格暂未形成共识，以致原即不热络的热券更趋冷清，早盘交投极冷。

〞大家都预估，礼拜四20年券应该会标的比预期来得好，因为这波寿险业卖很多，有补券的压力。〞一大型证券商交易员说，〞之前寿险持有存续期间在11年上下的20年券大概都卖在1.21-1.23%，现在再用1.52-1.55%去标，划得来啊。〞

他们表示，美债殖利率虽收升，但台债具筹码优势，加上有一个立场偏鸽派的台湾央行，使台债殖利率易下难上，下半周10年券应有机会看到1.00%以下的殖利率。

一大型证券商交易员亦称，今天冷券报价明显拉宽，因冷券卖方把殖利率往下砍1至1.5个基点，让买方却步，因冷券买卖双方暂时未能形成价格共识，以致热券交易意愿不强烈。

指标美国10年期公债上周五收益率报2.853%，较周四尾盘升5.1个基点，周五稍早该收益率一度触及三周低点2.793%。

10年券107/2期殖利率早盘最低跌至1.003%创10年券殖利率近两个月盘中新低，此前新低为1月9日的0.9840%。

本地时间11:23，10年券107/2殖利率跌0.85基点至1.0030%，成交8.5亿台币；而五年券107/1则零成交。至于台股加权指数下跌0.36%。

交易员预估，今日107/2殖利率主要成交区间在1.00-1.02%。而五年券交易区间则在0.65-0.68%

最新相关报导链接： —美国债市：公债收益率上涨，因日本央行总裁言论及下周大量公司债供应 —《综述》特朗普称贸易战是好事，美国能轻松取胜 —《一周经济焦点》重大政治事件将盖过欧洲央行会议的影响(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)