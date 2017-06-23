台湾债市：10年公债殖利率连三跌，第三季发债规模低于预期利于区间偏多

* 10年公债殖利率连三跌续探一周新低 * 央行总裁谈话加深升息时点递延预期 * 第三季发债规模低于预期利区间偏多 * 下周106/4殖利率区间暂看1.02-1.08% 路透台北6月23日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五连续第三日微 收跌，续创一周收盘新低。交易员表示，虽然央行提到若通膨压力很高，货币政策会转向， 但目前低通膨情势令市场解读升息时点可能往后递延，带动台债交投区间偏多操作、主流券 殖利率小幅走跌。 展望下周，交易员表示，目前106/4殖利率已跌至原先市场预估的区间下缘，引致部分 卖压出笼，殖利率跌幅略有收敛，未来需待进一步利多才能有效跌破1.05%进而再探新低。 另外，午后财政部公布第三季发债规模低于预期，也有利于台债维持区间偏多氛围，后续关 注美债走势仍将左右台债方向。 “现在还缺少美债的诱因，投资盘追价意愿仍偏低。”一位大型银行交易员说。 他并称，目前台债交投气氛偏多，且第三季发债规模少于市场预期的1,000-1,100亿台 币，也感觉是利多，但现在美债仍持稳区间狭幅盘整，市场追价力道略显不足，料106/4殖 利率暂难跳脱区间整理格局；并关注五年期106/5增额券将于下周三(6/28)展开发行前交易 表现，也将牵动其他年期主流券殖利率走势。 台湾财政部午后公布，今年第三季将发行950亿台币甲类公债，以及250亿台币国库券； 而第三季首期公债为五年期106/5增额券，金额250亿台币。 今日106/4殖利率续跌创一周收盘新低，前低为6月15日的1.0300%；106/5殖利率同创一 周收盘新低，前低也为6月15日的0.7330%。 台湾央行周四理监事会议决议维持政策利率不变。重贴现率已是连续四季维持在1.375% 。央行指出，今年消费者物价指数(CPI)年增率预估为1.07%、核心CPI年增1.11%，通膨展望 稳定。央行并称实质利率相对经济成长，在主要经济体中尚称允当；未来则将搭配适度宽松 货币政策，有助促进物价及金融稳定。 交易员预估，下周五年券106/5殖利率交投区间料在0.72-0.78%；10年指标券106/4殖利 率区间暂看在1.02-1.08%。 美国公债价格周四持稳至小幅下滑，而收益率曲线则小幅趋陡，显示因油价反弹，本 周收益率曲线趋平的走势暂歇。指标10年期公债收益率大致持稳收报2.153%。[ US/NCN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 -0.15 0.7480% 0.7400-0.7485% 3.5 10 106/4 -0.48 1.0567% 1.0465-1.0580% 108.0 年 期别 收盘价 期 30 106/6 没有成交 20 106/3 没有成交 10 106/4 1.0567% 5 106/5 0.7480% 3 105/1 没有成交 2 106/1 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)