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2 个月前
台湾债市：10年公债殖利率连三跌，第三季发债规模低于预期利于区间偏多
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2017年6月23日 / 早上8点20分 / 2 个月前

台湾债市：10年公债殖利率连三跌，第三季发债规模低于预期利于区间偏多

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年公债殖利率连三跌续探一周新低
    * 央行总裁谈话加深升息时点递延预期
    * 第三季发债规模低于预期利区间偏多
    * 下周106/4殖利率区间暂看1.02-1.08%

    路透台北6月23日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周五连续第三日微
收跌，续创一周收盘新低。交易员表示，虽然央行提到若通膨压力很高，货币政策会转向，
但目前低通膨情势令市场解读升息时点可能往后递延，带动台债交投区间偏多操作、主流券
殖利率小幅走跌。
    
    展望下周，交易员表示，目前106/4殖利率已跌至原先市场预估的区间下缘，引致部分
卖压出笼，殖利率跌幅略有收敛，未来需待进一步利多才能有效跌破1.05%进而再探新低。
另外，午后财政部公布第三季发债规模低于预期，也有利于台债维持区间偏多氛围，后续关
注美债走势仍将左右台债方向。
    
    “现在还缺少美债的诱因，投资盘追价意愿仍偏低。”一位大型银行交易员说。
    
    他并称，目前台债交投气氛偏多，且第三季发债规模少于市场预期的1,000-1,100亿台
币，也感觉是利多，但现在美债仍持稳区间狭幅盘整，市场追价力道略显不足，料106/4殖
利率暂难跳脱区间整理格局；并关注五年期106/5增额券将于下周三(6/28)展开发行前交易
表现，也将牵动其他年期主流券殖利率走势。

    台湾财政部午后公布，今年第三季将发行950亿台币甲类公债，以及250亿台币国库券；
而第三季首期公债为五年期106/5增额券，金额250亿台币。       
    
    今日106/4殖利率续跌创一周收盘新低，前低为6月15日的1.0300%；106/5殖利率同创一
周收盘新低，前低也为6月15日的0.7330%。
    
    台湾央行周四理监事会议决议维持政策利率不变。重贴现率已是连续四季维持在1.375%
。央行指出，今年消费者物价指数(CPI)年增率预估为1.07%、核心CPI年增1.11%，通膨展望
稳定。央行并称实质利率相对经济成长，在主要经济体中尚称允当；未来则将搭配适度宽松
货币政策，有助促进物价及金融稳定。
    
    交易员预估，下周五年券106/5殖利率交投区间料在0.72-0.78%；10年指标券106/4殖利
率区间暂看在1.02-1.08%。
    
     美国公债价格周四持稳至小幅下滑，而收益率曲线则小幅趋陡，显示因油价反弹，本
周收益率曲线趋平的走势暂歇。指标10年期公债收益率大致持稳收报2.153%。[
US/NCN]
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -0.15     0.7480%  0.7400-0.7485%       3.5
   10   106/4                      -0.48     1.0567%  1.0465-1.0580%     108.0
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0567%
   5     106/5                       0.7480%
   3     105/1                      没有成交
   2     106/1                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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