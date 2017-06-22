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台湾债市：10年公债殖利率连两日微收跌至一周新低，观望稍后央行决议
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2017年6月22日 / 早上6点43分 / 2 个月内

台湾债市：10年公债殖利率连两日微收跌至一周新低，观望稍后央行决议

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 10年债殖利率连两日收跌至一周新低
    * 交投观望央行理监事会议及发债计划
    * 明日106/4殖利率区间暂看1.04-1.09%

    路透台北6月22日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四连续第二日微收跌至一周收盘低
位。交易员表示，盘初106/4殖利率原持平整理，后有买盘进场引领殖利率转而走低，惟殖利率修正幅度有限
，观望稍后的央行理监事会议及明日的第三季发债计划等变数。
    
    他们指出，目前106/4殖利率逢低即略见卖需、逢高又见买盘进场，而该券前三大、前五大及前10大持券
比重皆偏低也影响持券信心，造成该券波动度较大，交投倾向短线操作，使该券殖利率陷入区间盘整格局。 
    
    “虽然106/4还没有洗得非常乾净，但停损及放空压力变小，(殖利率)就有点向下味道。”一位大型银行
交易员说。 
    
    他并称，目前五年券买气还不错，因为新的五年增额券最快下周将展开发行前交易，已有实质买盘介入五
年现券，不过现在追价意愿并不强，料续维持区间盘整态势，亦有可能主流券殖利率再微幅走低。
    
    今日106/4殖利率收在1.0615%至一周收盘新低，前低为6月15日的1.0300%；106/5殖利率同创一周收盘新
低，前低也为6月15日的0.7330%。
    
    稍后台湾央行将召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步细节；惟
路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重贴率于1.375%，政策利率连续四季不变。
    
    交易员预估，明日五年券106/5殖利率交投区间料在0.74-0.78%；10年指标券106/4殖利率区间暂看在1.04
-1.09%。
    
     美国国债收益率曲线周三为近10年来最平，因投资者评估通胀指标下降的情况下，美国联邦储备理事会(
FED/美联储)鹰派政策对经济的影响。指标10年期公债收益率收报2.155%，周二收报2.15
3%。
       
       收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                     (基点)                              (亿台币)
    5   106/5                      -1.35     0.7495%  0.7480-0.7700%      13.0
   10   106/4                      -1.35     1.0615%  1.0580-1.0838%     138.5
    
 年     期别                      收盘价
 期                            
  30     106/6                      没有成交
  20     106/3                      没有成交
  10     106/4                       1.0615%
   5     106/5                       0.7495%
   3     105/1                      没有成交
   2     106/1                      没有成交
         
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选(完)              

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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