台湾债市：10年券发行前交易殖利率先弹后跌，因中小型银行积极做多

路透台北11月21日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周二早盘先弹后跌。交易员称，因美债殖利率止跌反弹，早盘台债殖利率跟着弹升；但在中小型银行及交易商积极做多之下，促使殖利率反转走低，短线观察重点在稍晚的30年券标债结果。

他们表示，美国10年指标债殖利率虽弹破2.35%，显示市场气氛略显偏空，台债早盘跟随美债弹升后，因缺筹码再度成多方炒作题材，在大银行惜售、中小银行及证券商则往下追价之下，殖利率止弹走跌，且跌破0.99%大关，最低至0.9830%，创逾两个月盘中新低，平9月12日盘中低点。

〞我们不会往下追，这个利率就给他们玩好了。〞一大型银行交易员说，〞(殖利率)下来我们开始减码获利了结。〞

一大证券商交易员亦指出，早盘台债随美债殖利率弹升，但逢弹即见中小型银行和交易商买盘进场，致殖利率进一步走低。

他认为，以目前美债市场气氛略显偏空来看，预估12月美国的经济数据应不错，且FED将升息，美债殖利率有机会进一步走高，台债短线因多方挟缺筹码题议而把殖利率压低；但美国10年指标债殖利率若续弹，台债殖利率有望跟着弹升。

美国指标10年期公债价格周一收跌5/32，收益率报2.37%，上周五为2.35%。

本地时间10:42，10年券106/9R发行前交易殖利率跌0.85基点至0.9835%，成交47.0亿台币；五年券106/10殖利率跌0.20基点至0.6580%，成交3.0亿台币；至于台股加权指数则涨0.75%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.98-1.00%，五年券106/10期殖利率成交区间在0.65-0.68%。

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