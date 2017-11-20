台湾债市：10年券发行前交易殖利率随美债下滑，创两个月盘中新低

路透台北11月20日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周一早盘走低。交易员表示，受到美债殖利率下跌激励，早盘台债殖利率跟着下滑，盘中最低至0.9986%，创10年券殖利率两个月盘中新低。

他们指出，目前台债市场暂无利多或利空题材，短线主要是跟随美债殖利率波动，惟市场追价偏谨慎，短线观察重点仍在美债走势。

〞就是跟着美债下来啊，但大家都做得很保守。 〞一大型银行交易员说，〞短线就在1.0%上下波动吧。〞

一大型证券商交易员亦称，短线台债跟随美债波动，因市场资金宽松，反弹即有来自大型行库买盘进场，抑制殖利率弹幅，但往下银行获利了结卖单即出笼，致殖利率陷区间窄幅波动。

他们表示，近日美债殖利率虽下滑，惟12月美国FED升息已箭在玄上，美债殖利率有望止跌反弹，料美联储开会前将呈区间整理，待FED会后声出炉后美债才会有较大幅度的波动。

10年券106/9R期今天进入发行前交易第二天，早盘殖利率最低跌至0.9986%，创10年券殖利率两个月新低，此前盘中新低为9月17日的0.995%。

本地时间10:49，10年券106/9R殖利率发行前交易下跌1.45基点至0.9990%，成交41亿台币；而五年券106/10殖利率则跌1.55基点至0.6595%，成交1.0亿台币；在台股加权指数则跌0.16%。

10年期美债收益率上周五尾盘从周四的2.361%下跌至2.350%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.995-1.005%，五年券106/10期殖利率成交区间在0.65-0.66%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率下滑，跟随美股和德债走势

--德国经济：预计2017年经济增速将超预期且创六年来最快--智库Ifo

--《综述》美国10月房屋开工创一年高位，建筑许可亦增加(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)